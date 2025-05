Foggia compie un importante passo avanti verso la modernizzazione e il miglioramento dei servizi di mobilità urbana. L’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Maria Aida Episcopo ha approvato in Giunta un aggiornamento sostanziale del Regolamento comunale per l’esercizio dei servizi Taxi e Noleggio con Conducente (NCC). In contemporanea è stato predisposto un nuovo bando pubblico per l’assegnazione di licenze taxi e autorizzazioni NCC fino a 9 posti, che verrà pubblicato a breve sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Foggia.

Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia di revisione e innovazione delle normative locali relative alla mobilità urbana e ai servizi pubblici non di linea, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la qualità e la sostenibilità dell’offerta. La nuova regolamentazione risponde alle esigenze di una città in continua evoluzione e allinea le norme comunali alle più recenti direttive nazionali e regionali.

Uno degli aspetti centrali del nuovo regolamento riguarda la trasparenza e la tracciabilità del servizio, garantendo che i cittadini possano usufruire di trasporti sicuri e ben monitorati. Vengono inoltre introdotti incentivi importanti per favorire la transizione ecologica: il bando valorizzerà infatti l’impiego di veicoli a basso impatto ambientale, in linea con le politiche europee di riduzione delle emissioni e tutela dell’ambiente.

Inoltre, il Comune punta molto sull’accessibilità, prevedendo una particolare attenzione per i servizi dedicati a persone con disabilità. Le nuove licenze infatti saranno assegnate anche a operatori che dispongono di mezzi attrezzati per garantire un trasporto inclusivo e rispettoso delle diverse esigenze della cittadinanza.

Il bando, frutto di un lavoro congiunto tra l’Amministrazione e i servizi competenti, prevede una procedura di selezione articolata e meritocratica. I candidati dovranno soddisfare requisiti chiari e trasparenti, fra cui esperienza professionale nel settore, titoli di studio, conoscenza di lingue straniere e utilizzo di tecnologie innovative, come piattaforme digitali interoperabili, per facilitare la gestione delle corse e migliorare il rapporto tra operatori e utenti.

«Con questo intervento – ha commentato la Sindaca Episcopo – Foggia compie un altro passo decisivo nel percorso di innovazione della mobilità urbana. Il nuovo regolamento e il bando rappresentano un’azione concreta per adeguare i servizi di trasporto alle esigenze della contemporaneità, garantendo maggiore trasparenza, equità e qualità. Si tratta di un tassello fondamentale della nostra strategia più ampia per riscrivere le regole della città e renderla all’altezza delle sfide del futuro.»

Anche l’Assessore alle Attività Economiche, Lorenzo Frattarolo, ha sottolineato l’importanza di questa svolta normativa: «Il Comune di Foggia si dota di strumenti normativi e procedurali innovativi, capaci di rendere il servizio Taxi e NCC più efficiente, tecnologico e inclusivo. È un cambio di passo che ci permette di allinearci alle migliori pratiche nazionali ed europee e di offrire ai cittadini un trasporto moderno, sicuro e sostenibile.»

Il bando sarà un’opportunità importante anche sul fronte occupazionale, perché l’assegnazione di nuove licenze e autorizzazioni potrà favorire l’ingresso di nuovi operatori nel settore, stimolando l’economia locale e valorizzando professionisti con competenze adeguate e un approccio innovativo.

L’Amministrazione Episcopo conferma così il proprio impegno nel campo della mobilità urbana, puntando su una visione integrata e sostenibile, che coniughi sviluppo, inclusione e rispetto dell’ambiente. Nei prossimi giorni il bando sarà pubblicato ufficialmente e sarà possibile presentare le candidature, dando così il via a un percorso di selezione trasparente e competitivo.