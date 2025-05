Grande successo per il primo convegno dell’Unione degli Avvocati del Gargano

A portare il saluto delle istituzioni locali sono intervenuti i Sindaci Luigi D’Arenzo (Peschici), Raffaele Sciscio (Vico del Gargano) e Carmine D’Anelli (Rodi Garganico), che hanno lodato l’iniziativa e manifestato la loro piena vicinanza all’Associazione, sottolineando l’importanza del dialogo tra istituzioni e professionisti del diritto nel rafforzare il tessuto sociale e culturale del territorio.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, in persona del suo Presidente, Avv. Gianluca Ursitti, oggi rappresentato per l’occasione dall’Avv. Luigi Leo, consigliere dell’Ordine e socio fondatore dell’Unione. Nel suo intervento, l’Avv. Leo ha condiviso il proprio profondo legame con il territorio garganico e ha espresso apprezzamento e sostegno per questa nuova realtà, che nasce con l’intento di rafforzare il ruolo dell’avvocatura in un’area strategica come il Gargano.

Ha preso parte all’iniziativa anche l’Avv. Giovanni Maggiano, Presidente del Centro Garganico di Studi sulle Istituzioni Pubbliche, la cui presenza ha dato ulteriore rilievo culturale all’evento.

Di alto livello i contributi dei relatori: Avv. Angelo P. Masucci, Avv. Guido De Rossi e Avv. Giuseppe Falcone, i cui interventi – chiari, autorevoli e stimolanti – hanno saputo catalizzare l’attenzione del pubblico presente per l’intera durata del convegno.

Il Presidente Avv. Giuseppe Falcone e il Vice Presidente Avv. Luigi Palmieri hanno dichiarato congiuntamente:

“Esprimiamo profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo primo, significativo appuntamento dell’Unione degli Avvocati del Gargano. Ringraziamo i relatori per la qualità dei loro interventi, l’Avv. Luigi Leo per la sensibilità e le parole dedicate all’Associazione, i Sindaci presenti per la loro vicinanza, e in particolare tutti i colleghi che, anche da comuni distanti, hanno voluto essere con noi oggi. La loro presenza numerosa e partecipe è il segno concreto della validità del progetto che stiamo costruendo insieme.”

Un ringraziamento sentito è stato rivolto anche alla Meridiana Orientale S.r.l., nella persona del sig. Marino Masiero, per l’ospitalità e il generoso supporto offerto, insieme a tutto il personale della struttura, che ha garantito la perfetta riuscita dell’incontro con disponibilità e professionalità.