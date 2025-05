Maltempo e forte vento in Capitanata: danni e paura tra Foggia e San Severo

FOGGIA – Il forte vento che dalla tarda mattinata di oggi sta flagellando Foggia e l’intera provincia ha provocato numerosi disagi, costringendo i Vigili del Fuoco a diversi interventi in città e nei comuni limitrofi. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla valida su tutta la Puglia dalle ore 13 e fino alla mezzanotte, a causa delle raffiche intense e del rischio di caduta alberi o materiali pericolanti. A Foggia, uno degli episodi più rilevanti si è verificato in viale Virgilio, all’altezza della pizzeria I Tre Archi, dove un grosso ramo si è staccato da un albero finendo sulla carreggiata. Il ramo, con la sua folta chioma, ha sbarrato completamente la strada, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche il personale comunale per la gestione dell’area e la rimozione in sicurezza.

Sempre nel capoluogo dauno, all’incrocio tra via Guglielmi e via Strappelli, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un controllo sulla stabilità degli alberi. Dopo una verifica tecnica, è stata transennata e messa in sicurezza l’area pedonale, con il conseguente divieto temporaneo di passaggio sul marciapiede. Momenti di paura a San Severo, dove all’interno della villa comunale un albero si è spezzato improvvisamente. Un ramo di grandi dimensioni si è abbattuto sulle auto in sosta all’esterno, sfiorando la tragedia. Proprio in quegli istanti stava passando un bambino in compagnia del padre: l’uomo, con prontezza, ha fatto scudo col proprio corpo per proteggere il figlio. Il piccolo ne è uscito illeso ma sotto shock, mentre il genitore ha riportato un forte dolore cervicale ed è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

Le autorità raccomandano la massima prudenza nelle prossime ore, evitando la sosta o il transito in aree alberate o nei pressi di strutture a rischio. I controlli e gli interventi proseguiranno fino al miglioramento delle condizioni meteo.

Lo riporta foggiatoday.it