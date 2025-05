Manfredonia celebra il talento di Vanessa Conoscitore ai Giochi della Gioventù 2025

La città di Manfredonia è pronta a tifare per Vanessa Conoscitore, talentuosa e giovane atleta dell’Istituto Comprensivo Statale San Giovanni Bosco – Giordani, che rappresenterà la comunità ai Giochi della Gioventù 2025.

Vanessa ha dimostrato una determinazione eccezionale, conquistando la medaglia d’oro nel salto in lungo cadette nelle competizioni provinciali e regionali, assicurandosi la partecipazione alla finale nazionale presso lo Stadio Olimpico di Roma.

Un riconoscimento speciale va alla dirigente Lara Vinciguerra, la cui visione educativa ha trasformato la scuola in un punto di riferimento per la formazione degli alunni in tutte le discipline, promuovendo lo sviluppo delle competenze trasversali, il potenziamento delle capacità critiche e creative, l’inclusione sociale e culturalee la crescita personale attraverso esperienze educative stimolanti e innovative.

Grazie a lei e a tutti gli insegnanti dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani, ogni studente ha la possibilità di comprendere che lo sport non è solo competizione, ma una vera palestra di vita, che insegna disciplina, resilienza e spirito di squadra.

Un meritato apprezzamento va ai professori Nobile e Renzulli e alla professoressa La Torre Lucia, che hanno saputo accompagnare Vanessae tutti gli alunni, che hanno gareggiato in questi anni, con competenza, dedizione e passione.

Il consigliere comunale con delega allo sport, Nicola Mangano, ha espresso entusiasmo e sostegno per Vanessa: «Il 20 maggio abbiamo deciso, insieme all’Amministrazione Comunale, di congratularci con le scuole che hanno partecipato ai Giochi della Gioventù. Tra queste scuole c’era anche l’I.C. San Giovanni Bosco-Giordani, dove una docente mi ha subito segnalato la convocazione di Vanessa alle fasi nazionali. Non ho esitato un attimo ad incoraggiarla e abbracciarla. Il suo impegno è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità. Vanessa è un esempio di come scuola e sport possano, insieme, formare talenti e trasmettere valori fondamentali. A nome dell’Amministrazione, le auguro il meglio per questa straordinaria esperienza nazionale. Forza Vanessa, Manfredonia è con te!»

Nel pomeriggio di lunedì 26 maggio, gli studenti saranno impegnati nelle prove di atletica leggera, mentre martedì 27 maggio alle 9.30 si terrà la sfilata delle delegazioni alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e del Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, seguita dalle gare di pallavolo, ginnastica, basket, pickleball e baskin. La cerimonia di premiazione, prevista per le 18.30, sarà il momento culminante di questo straordinario evento.

Manfredonia intera sostiene Vanessa con orgoglio e affetto. Che questa esperienza sia un trampolino verso nuovi successi e soddisfazioni!

Buona fortuna Vanessa, porta in alto i colori della tua città e continua a brillare con il tuo talento e la tua passione!