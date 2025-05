Manfredonia inaugura la stagione estiva con Gigi D’Alessio: grande successo per “Road to Battiti”. Schiavone: "Solo l'inizio"

Manfredonia – 25 maggio 2025 – Con un evento di grande richiamo e un artista di fama internazionale, Manfredonia ha ufficialmente dato il via alla stagione estiva. Sabato sera la città ha ospitato “Road to Battiti”, anteprima del celebre “Battiti Live”, accendendo l’entusiasmo del pubblico grazie all’esibizione di Gigi D’Alessio, tra i protagonisti più attesi della serata.

Fortemente voluta dall’ amministrazione comunale, l’iniziativa rappresenta molto più di un semplice concerto: è il simbolo di un rinnovato impegno per la valorizzazione del territorio e la promozione di Manfredonia come destinazione turistica e culturale di primo piano.

“Abbiamo voluto iniziare l’estate con un segnale forte,” ha dichiarato l’assessore Francesco Schiavone. “Animare il territorio e migliorare l’accoglienza non è solo un obiettivo, ma un dovere che abbiamo assunto davanti ai nostri concittadini. ‘Road to Battiti’ è un tassello di un progetto più ampio che mira a cambiare la narrazione della città.”

L’intento dell’amministrazione è chiaro: superare stereotipi e criticità, per restituire a Manfredonia un’immagine positiva, dinamica e ospitale. Un percorso di rilancio che punta su cultura, eventi, turismo e decoro urbano, con investimenti mirati e una visione di lungo termine. “Le sfide non mancano – ha aggiunto l’assessore – ma preferiamo chiamarle così, perché le guerre le ripudiamo. E Manfredonia ha risorse, energia e potenzialità per affrontarle.”

Dopo il successo di “Road to Battiti”, l’estate sipontina promette un calendario ricco di appuntamenti: oltre alle tradizionali manifestazioni come il Carnevale e la festa patronale, sono attesi nuovi eventi che coinvolgeranno cittadini e visitatori. Il programma completo sarà presentato nei prossimi giorni in conferenza stampa.

“Vogliamo una Manfredonia più viva, più bella, più accogliente – ha concluso Schiavone – e stiamo lavorando ogni giorno per realizzarla. Il cambiamento è già in atto, ed è sotto gli occhi di tutti.”