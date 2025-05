Parigi è pronta ad accogliere il secondo Slam della stagione: il Roland Garros apre ufficialmente i battenti con il tabellone principale da domenica 25 maggio, mentre la fase di qualificazione è già iniziata nei giorni precedenti. Per due settimane, i campi in terra rossa del Bois de Boulogne saranno teatro di sfide epiche, con le finali previste sabato 7 giugno (femminile) e domenica 8 giugno (maschile). Tra grandi aspettative e nomi illustri, è caccia aperta al titolo, con Carlos Alcaraz nel ruolo di favorito d’obbligo e una folta rappresentanza italiana pronta a stupire.

Gli italiani in gara: dieci uomini, tre donne, e tante ambizioni

L’Italia si presenta a Parigi con una delle delegazioni più numerose e promettenti degli ultimi anni. Nel tabellone maschile saranno dieci i giocatori azzurri: Jannik Sinner, numero 1 del mondo, guida il gruppo, seguito da Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Luca Nardi. Nel femminile, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto sono già qualificate, con la possibilità che altri nomi emergano dalle qualificazioni.

Occhi puntati su Sinner, semifinalista lo scorso anno, eliminato proprio da Alcaraz in un’autentica battaglia. Dopo la finale persa a Roma contro lo spagnolo, l’altoatesino è determinato a compiere un ulteriore salto di qualità. Tra le donne, le speranze sono riposte in Paolini, che nel 2024 aveva raggiunto la finale, poi persa contro la dominatrice Iga Swiatek. La toscana, dopo aver battuto Coco Gauff a Roma, si candida per un’altra corsa da sogno.

I favoriti: Alcaraz e Swiatek nel mirino

Carlos Alcaraz arriva da vincitore a Roma e si presenta a Parigi con il favore dei pronostici. A sfidarlo ci saranno Novak Djokovic, Alexander Zverev, Daniil Medvedev e ovviamente Jannik Sinner, pronto a contendere il trono della terra rossa. Sul fronte femminile, Swiatek parte ancora una volta come campionessa in carica, ma il suo momento non è dei migliori. Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Ons Jabeur restano le rivali principali, mentre la Paolini sogna il grande colpo.

Il calendario: date e turni

Il primo turno del Roland Garros 2025 si disputerà tra domenica 25 e martedì 27 maggio. Il secondo turno è in programma il 28 e 29 maggio, mentre il terzo si giocherà tra il 30 e il 31. Gli ottavi sono fissati per domenica 1 e lunedì 2 giugno. I quarti di finale verranno disputati tra il 3 e il 4 giugno. Giovedì 5 toccherà alle semifinali femminili, seguite il 6 da quelle maschili. Il gran finale sarà il weekend successivo: sabato 7 la finale WTA, domenica 8 la finale ATP.

Un montepremi da record

Anche nel 2025 il Roland Garros conferma il trend in crescita del montepremi, che quest’anno supera i 56 milioni di euro, con un aumento del 5,2% rispetto al 2024. Il vincitore del singolare maschile e femminile incasserà 2,55 milioni di euro, mentre i finalisti porteranno a casa 1,275 milioni. Ricompense aumentate in ogni fase del torneo, a conferma del prestigio sempre crescente dello Slam francese. Per il doppio, in cui l’Italia nutre speranze con le coppie Bolelli-Vavassori e Errani-Paolini, il premio finale è di 590mila euro a squadra.

Dove seguire il Roland Garros 2025

Il torneo sarà visibile in diretta sui canali Eurosport, inclusi negli abbonamenti Sky. In streaming, il Roland Garros sarà disponibile anche su SkyGo, Now, DAZN, Discovery+ e TimVision. Una copertura capillare che permetterà agli appassionati italiani di non perdersi nemmeno uno scambio, seguendo i propri beniamini nel cuore della terra rossa parigina.

