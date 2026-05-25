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SEBASTIANO MARASCHIELLO A Monteleone trionfa “Il Tiglio”: Sebastiano Maraschiello eletto sindaco

A Monteleone di Puglia vince “Il Tiglio”. Sebastiano Maraschiello è il nuovo sindaco del comune più alto dei Monti Dauni

A Monteleone trionfa “Il Tiglio”: Sebastiano Maraschiello eletto sindaco

A Monteleone trionfa “Il Tiglio”: Sebastiano Maraschiello eletto sindaco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Foggia // Monti Dauni //

A Monteleone di Puglia vince “Il Tiglio”. Sebastiano Maraschiello è il nuovo sindaco del comune più alto dei Monti Dauni, superando — secondo i primi dati dello scrutinio — la lista del sindaco uscente Giovanni Campese con un margine di circa 70 voti.

Una sfida politica molto sentita e combattuta fino all’ultimo, che ha segnato una delle campagne elettorali più intense degli ultimi anni nel piccolo borgo dei Monti Dauni.

I monteleonesi sembrano aver scelto con decisione la strada del rinnovamento, affidando la guida amministrativa del paese a una nuova squadra e a una nuova visione politica per i prossimi anni. Con la vittoria di Maraschiello si chiude così l’esperienza amministrativa guidata da Giovanni Campese, protagonista della vita politica locale nei ruoli di sindaco e vicesindaco negli ultimi vent’anni.

Alla nuova amministrazione comunale e al sindaco Sebastiano Maraschiello va un sincero in bocca al lupo per il lavoro da svolgere e per le sfide future che attendono Monteleone di Puglia.

A cura di Michele Ciani

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