A Monteleone trionfa “Il Tiglio”: Sebastiano Maraschiello eletto sindaco

A Monteleone di Puglia vince “Il Tiglio”. Sebastiano Maraschiello è il nuovo sindaco del comune più alto dei Monti Dauni, superando — secondo i primi dati dello scrutinio — la lista del sindaco uscente Giovanni Campese con un margine di circa 70 voti.
Una sfida politica molto sentita e combattuta fino all’ultimo, che ha segnato una delle campagne elettorali più intense degli ultimi anni nel piccolo borgo dei Monti Dauni.
I monteleonesi sembrano aver scelto con decisione la strada del rinnovamento, affidando la guida amministrativa del paese a una nuova squadra e a una nuova visione politica per i prossimi anni. Con la vittoria di Maraschiello si chiude così l’esperienza amministrativa guidata da Giovanni Campese, protagonista della vita politica locale nei ruoli di sindaco e vicesindaco negli ultimi vent’anni.
Alla nuova amministrazione comunale e al sindaco Sebastiano Maraschiello va un sincero in bocca al lupo per il lavoro da svolgere e per le sfide future che attendono Monteleone di Puglia.
A cura di Michele Ciani