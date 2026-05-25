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Home // Cronaca // Altre mille firme raccolte da Futuro nazionale contro la moschea a Foggia

NO MOSCHEA Altre mille firme raccolte da Futuro nazionale contro la moschea a Foggia

"Saremo in piazza anche nel prossimo fine settimana: ringraziamo i cittadini per il consenso registrato, e invitiamo quelli che ancora non lo hanno fatto ad accorrere al nostro gazebo"

Russo e Vannacci

Russo e Vannacci

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //
FOGGIA, 25 MAGGIO 2026. Prosegue con successo la campagna di sensibilizzazione avviata dal Comitato Costituente Locale 53 di Futuro Nazionale contro la costruzione di una moschea a Foggia.
Altre mille firme di cittadini accorsi al gazebo allestito nell’isola pedonale nello scorso fine settimana, infatti, sono state aggiunte alla petizione promossa da tempo contro un progetto che non è stato assolutamente illustrato alla cittadinanza e che rischia di avere un impatto disastroso per la comunità. E sempre dal Comitato Costituente Locale 53 è stata raggiunta la significativa quota di mille tessere, a conferma dell’entusiasmo suscitato a Foggia e in provincia dal progetto avviato con successo dal generale ed eurodeputato Roberto Vannacci.
“Saremo in piazza anche nel prossimo fine settimana: ringraziamo i cittadini per il consenso registrato, e invitiamo quelli che ancora non lo hanno fatto ad accorrere al nostro gazebo, per manifestare il loro dissenso e unirsi a noi in questa battaglia di civiltà e affermazione della nostra identità” la dichiarazione di Massimo Russo, referente del Comitato Costituente Locale 53.

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