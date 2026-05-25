Dai dati del portale Eligendo del Ministero dell’Interno arrivano i primi verdetti nei Comuni pugliesi al voto. Confermata Giovanna Bruno ad Andria. Ballottaggi verso Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, Tricase, Casarano e San Vito dei Normanni.
Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno
Si delinea la nuova mappa politica dei Comuni pugliesi chiamati al rinnovo delle amministrazioni nelle elezioni amministrative 2026. Dai dati pubblicati sul portale Eligendo del Ministero dell’Interno emergono i primi sindaci eletti e le sfide che, invece, saranno decise al ballottaggio.
Bari e provincia
In provincia di Bari si va verso la conferma di Fiorenza Pascazio a Bitetto, presidente di Anci Puglia, avanti con un largo margine sullo sfidante Nicola Rutigliano. A Modugno vittoria al primo turno per Giuseppe Montebruno, sostenuto da cinque liste civiche.
A Conversano si profila la riconferma del sindaco uscente Giuseppe Lovascio, mentre a Molfetta la sfida resta aperta: in vantaggio Manuel Minervini, seguito da Pietro Mastropasqua e Adamo Logrieco. Probabile il ballottaggio.
Eletti o verso l’elezione anche Francesco Rutigliano a Grumo Appula, Corrado De Benedittis a Corato, Tommaso Amendolara a Palo del Colle e Vittorino Smaltino a Locorotondo.
Foggia e provincia
Nel Foggiano, ad Accadia riconfermato Agostino De Paolis. A Monteleone di Puglia eletto Sebastiano Maraschiello, mentre a Candela vince l’unico candidato Giuseppe De Vitto.
Eletti anche Maria Pia Fabrizio a Rocchetta Sant’Antonio, Michele Leombruno a Serracapriola, Michele Bisceglia a Mattinata, Matteo Lombardi a Cagnano Varano, Noè Andreano a Casalvecchio di Puglia e Adalgisa La Torre a Ordona.
A Lucera si conferma Giuseppe Pitta, rieletto sindaco al primo turno. A San Giovanni Rotondo si va invece verso il ballottaggio tra Rossella Fini e Floriana Natale.
Lecce e Salento
Nel Salento, a Martano confermato Fabio Tarantino, unico candidato, dopo il raggiungimento del quorum. A Ruffano eletto Antonio Cavallo.
Tra gli altri risultati: Vito Pietro Mello a San Pietro in Lama, Emanuele Solazzo ad Arnesano, Paolo Greco a Caprarica di Lecce, Valentina Avantaggiato a Melpignano, Giuseppina Nuzzaci a Sogliano Cavour, Luigi Coluccia a Castro, Giuseppe Salvatore Piconese a Uggiano la Chiesa.
A Monteroni di Lecce riconfermata Mariolina Pizzuto. A Corigliano d’Otranto torna sindaca Ada Fiore. A Cutrofiano vince Luigi Melissano, mentre a Gagliano del Capo eletto Riccardo Monteduro. A Racale netta riconferma per Antonio Salsetti. A Calimera eletto Giuseppe Mattei e a Porto Cesareo vittoria per Francesco Schito.
A Gallipoli successo del centrodestra con Flavio Fasano, che torna alla guida della città al primo turno. A Presicce-Acquarica vince Giacomo Palese per pochi voti. A Maglie confermato Ernesto Toma, mentre a Tricase e Casarano si profila il ballottaggio.
Bat
Nella Bat arriva la conferma più attesa: ad Andria resta sindaca Giovanna Bruno. A Trani, invece, lo scrutinio procede a rilento e si va verso il ballottaggio, con Marco Galiano in vantaggio su Angelo Guarriello e Giacomo Marinaro.
A Minervino Murge eletto Massimiliano Bevilacqua.
Brindisi e provincia
Nel Brindisino confermato a Ceglie Messapica Angelo Palmisano. A Mesagne vittoria ormai certa per Francesco Rogoli, candidato del centrosinistra e segretario provinciale del Pd.
A Latiano vince il centrodestra con Angelo Caforio, mentre a Torchiarolo si afferma Elio Ciccarese. A San Vito dei Normanni si va verso il ballottaggio tra Marco Ruggiero e Giacomo Viva.
Taranto e provincia
Nel Tarantino eletta sindaca di Fragagnano Lucia Traetta. A Roccaforzata vince Mario Santo, a Montemesola eletto Vito Antonio Punzi. A Laterza torna sindaco dopo 16 anni Giuseppe Cristella, mentre a Manduria ampio successo per Domenico Sammarco.