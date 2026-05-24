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Home // Prima pagina // Bambino di 3 anni muore schiacciato dal trattore del padre: tragedia nelle campagne di Nurri

TRAGEDIA NURRI Bambino di 3 anni muore schiacciato dal trattore del padre: tragedia nelle campagne di Nurri

Dramma nelle campagne del sud Sardegna, dove un bambino di appena tre anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un trattore

https://www.statoquotidiano.it/16/11/2025/incidente-stradale-nel-potentino-morto-22enne-tre-feriti/1253757/

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Prima pagina //

Dramma nelle campagne del sud Sardegna, dove un bambino di appena tre anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un trattore guidato dal padre. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica 24 maggio in località Guzzini, nel territorio di Nurri.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il piccolo sarebbe stato coinvolto in un tragico incidente agricolo mentre il padre era alla guida del mezzo. Inutili i soccorsi: all’arrivo del personale del 118, per il bambino non c’era ormai più nulla da fare.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità del Sarcidano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La madre del piccolo, sotto shock dopo la tragedia, ha accusato un malore ed è stata trasportata al Pronto soccorso per ricevere assistenza medica.

L’ennesimo incidente nelle campagne riporta l’attenzione sui rischi legati all’utilizzo dei mezzi agricoli, spesso protagonisti di gravi tragedie familiari soprattutto nelle aree rurali.

Lo riporta l’Ansa.

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