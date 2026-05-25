Edizione n° 6077

BALLON D'ESSAI

FOGGIA REGIONE // Nuovo dg al Policlinico di Foggia, scontro istituzionale tra Regione e Università: Lo Muzio attacca Decaro
24 Maggio 2026 - ore  14:32

CALEMBOUR

CERIGNOLA ESPLOSIVI // Cerignola, arrestati due uomini con esplosivi: servivano per gli assalti ai bancomat
23 Maggio 2026 - ore  09:30

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Bari, boom degli affitti brevi: su Airbnb offerte triplicate in sette anni

AIRBNB OFFERTE Bari, boom degli affitti brevi: su Airbnb offerte triplicate in sette anni

Lo studio, coordinato dal Politecnico di Torino con la partecipazione del Politecnico di Bari e dell’Università Aldo Moro, è stato presentato oggi

Nel testo si sottolinea come il turismo abbia favorito sviluppo economico e rigenerazione urbana

Puglia, stretta sugli affitti brevi: la Regione approva il ddl contro l’overtourism - immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Attualità // Bari //

BARI – Dal 2017 al 2024 gli affitti brevi a Bari hanno registrato una crescita senza precedenti. Secondo i dati del progetto AirMap, le case e i posti letto presenti sulla piattaforma Airbnb sono triplicati, raggiungendo quota 4.500 alloggi e circa 15mila posti letto.

Lo studio, coordinato dal Politecnico di Torino con la partecipazione del Politecnico di Bari e dell’Università Aldo Moro, è stato presentato oggi nel capoluogo pugliese alla presenza del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e del sindaco Vito Leccese.

Nel dettaglio, gli interi appartamenti rappresentano oggi il 73% delle offerte disponibili sulla piattaforma. Nello stesso periodo le notti prenotate sono aumentate di quasi sette volte: dalle meno di 80mila registrate nel 2017 a oltre mezzo milione nel 2024.

Cresce anche il tasso di occupazione degli alloggi, passato dal 25% al 48%, mentre le notti occupate per singola unità risultano raddoppiate. In aumento pure le tariffe medie giornaliere, salite da circa 60 euro a oltre 100 euro.

Numeri che si riflettono direttamente sui ricavi: gli introiti medi per ogni alloggio sono triplicati fino a sfiorare i 12mila euro annui, dato superiore alla media nazionale. Complessivamente, il giro d’affari generato dagli affitti Airbnb a Bari è passato da 4,7 milioni di euro nel 2017 a 53,9 milioni nel 2024.

In crescita anche il numero degli host, ovvero i proprietari o gestori di almeno un alloggio, aumentati da 845 a 2.186.

Il fenomeno è concentrato soprattutto tra Bari vecchia, Murat, Madonnella e parte del quartiere Libertà. Nella città vecchia si registra il rapporto più alto tra alloggi Airbnb e abitazioni occupate da residenti: 19,4 ogni cento case. Seguono Murat con 8 e Madonnella con 6,4.

Con questi numeri Bari si colloca al quarto posto nel Mezzogiorno per diffusione del fenomeno, dietro Napoli, Palermo e Catania, ma risulta la prima città italiana per incremento percentuale degli affitti brevi nel periodo 2017-2024. Il capoluogo pugliese rappresenta inoltre il 13% del totale regionale del mercato Airbnb.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO