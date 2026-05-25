BARI – Dal 2017 al 2024 gli affitti brevi a Bari hanno registrato una crescita senza precedenti. Secondo i dati del progetto AirMap, le case e i posti letto presenti sulla piattaforma Airbnb sono triplicati, raggiungendo quota 4.500 alloggi e circa 15mila posti letto.

Lo studio, coordinato dal Politecnico di Torino con la partecipazione del Politecnico di Bari e dell’Università Aldo Moro, è stato presentato oggi nel capoluogo pugliese alla presenza del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e del sindaco Vito Leccese.

Nel dettaglio, gli interi appartamenti rappresentano oggi il 73% delle offerte disponibili sulla piattaforma. Nello stesso periodo le notti prenotate sono aumentate di quasi sette volte: dalle meno di 80mila registrate nel 2017 a oltre mezzo milione nel 2024.

Cresce anche il tasso di occupazione degli alloggi, passato dal 25% al 48%, mentre le notti occupate per singola unità risultano raddoppiate. In aumento pure le tariffe medie giornaliere, salite da circa 60 euro a oltre 100 euro.

Numeri che si riflettono direttamente sui ricavi: gli introiti medi per ogni alloggio sono triplicati fino a sfiorare i 12mila euro annui, dato superiore alla media nazionale. Complessivamente, il giro d’affari generato dagli affitti Airbnb a Bari è passato da 4,7 milioni di euro nel 2017 a 53,9 milioni nel 2024.

In crescita anche il numero degli host, ovvero i proprietari o gestori di almeno un alloggio, aumentati da 845 a 2.186.

Il fenomeno è concentrato soprattutto tra Bari vecchia, Murat, Madonnella e parte del quartiere Libertà. Nella città vecchia si registra il rapporto più alto tra alloggi Airbnb e abitazioni occupate da residenti: 19,4 ogni cento case. Seguono Murat con 8 e Madonnella con 6,4.

Con questi numeri Bari si colloca al quarto posto nel Mezzogiorno per diffusione del fenomeno, dietro Napoli, Palermo e Catania, ma risulta la prima città italiana per incremento percentuale degli affitti brevi nel periodo 2017-2024. Il capoluogo pugliese rappresenta inoltre il 13% del totale regionale del mercato Airbnb.