Grande partecipazione e forte coinvolgimento per la Coppa dei Campioni di biliardo paralimpico a San Severo, ospitata presso la ASD Billiards International e dedicata agli atleti con disabilità provenienti da diverse regioni italiane.

All’evento ha preso parte anche l’Assessore alle Politiche Sociali Raffaele Bentivoglio, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso lo sport inclusivo e le attività del terzo settore.

La manifestazione ha registrato una significativa presenza di pubblico e atleti, trasformando la competizione in un momento di condivisione, sport e inclusione.

“Sono stati due giorni che hanno portato la nostra città al centro dell’attenzione del biliardo sportivo. Abbiamo registrato nell’ultimo fine settimana tanta emozione, passione, condivisione e sport, che hanno unito tutti e fatto vivere momenti di grande spessore e valore umano. Desideriamo rivolgere un plauso al comitato organizzatore, al presidente Donato de Liso, agli amici Rino Grassi e Lillino Tota e naturalmente a tutti i partecipanti per aver reso speciali questi due giorni. E’ una manifestazione che lascia una traccia importante nel terzo settore cittadino”, hanno dichiarato il Sindaco Lidya Colangelo e l’Assessore Raffaele Bentivoglio.

L’iniziativa si è distinta per l’alto valore sociale e sportivo, confermando il ruolo dello sport paralimpico come strumento di inclusione, crescita e partecipazione.