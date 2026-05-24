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Home // Live // Caldo, estate in anticipo: bollini e città a rischio. Temperature fino a 35 gradi

BOLLINI CITTA' Caldo, estate in anticipo: bollini e città a rischio. Temperature fino a 35 gradi

Secondo le previsioni meteo, nei prossimi giorni le temperature potranno raggiungere anche i 35 gradi

Caldo record in Puglia: si rischiano i 40 gradi. Quando finirà l’ondata di calore?

ph la repubblica genova

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Live //

L’estate arriva con largo anticipo e l’Italia si prepara alla prima vera ondata di caldo del 2026. Da lunedì 25 maggio tornano infatti i bollettini del Ministero della Salute sulle ondate di calore, con il consueto sistema dei “bollini” che segnala il livello di rischio nelle principali città italiane.

Secondo le previsioni meteo, nei prossimi giorni le temperature potranno raggiungere anche i 35 gradi, soprattutto nelle aree interne del Centro-Sud e nelle grandi città, dove l’afa farà percepire valori ancora più elevati.

Cosa significano i bollini

Il sistema di allerta del Ministero della Salute prevede quattro livelli di rischio:

Bollino verde (livello 0): nessun rischio particolare per la salute;
Bollino giallo (livello 1): fase di pre-allerta, con condizioni favorevoli a una possibile ondata di calore;
Bollino arancione (livello 2): temperature potenzialmente pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili;
Bollino rosso (livello 3): emergenza caldo, con effetti negativi anche sulla popolazione sana e attiva.

Le città più esposte saranno soprattutto quelle del Centro e del Sud, dove il caldo africano inizierà a farsi sentire già dalle prossime ore.

Allerta caldo: monitoraggio attivo

Come ogni estate, il Ministero della Salute ha attivato il Sistema nazionale di previsione e allarme per le ondate di calore, realizzato con il supporto del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio e della Protezione Civile.

L’obiettivo è monitorare quotidianamente le condizioni climatiche e informare i cittadini sui rischi legati alle alte temperature, invitando soprattutto le persone più fragili a evitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, mantenersi idratate e limitare gli sforzi fisici.

Secondo gli esperti, questa improvvisa impennata termica potrebbe rappresentare soltanto l’inizio di un’estate particolarmente calda.

Lo riporta leggo.it

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