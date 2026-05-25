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Comunali 2026 ad Accadia, plebiscito per Agostino De Paolis

IL DR. AGOSTINO DE PAOLIS (FONTE IMAGE: RAINEWS24 - da foggiatoday)

IL DR. AGOSTINO DE PAOLIS (FONTE IMAGE: RAINEWS24 - da foggiatoday)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Stato news //

ACCADIA – Plebiscito per Agostino De Paolis alle elezioni comunali 2026 di Accadia. Con 1.220 voti pari al 94,21%, il candidato della lista “Agostino De Paolis Sindaco” conquista nettamente la guida del Comune, staccando lo sfidante Crescenzo Maulucci, fermo a 75 preferenze (5,79%) con la lista “Uniti per Accadia”.

Lo scrutinio si è concluso in tutte e tre le sezioni del paese dei Monti Dauni, con un’affluenza definitiva del 56,7%. I dati sono quelli ufficiali del Ministero dell’Interno.

Per De Paolis si tratta di una vittoria schiacciante, maturata fin dalle prime schede scrutinante, che consegna alla sua coalizione anche la larga maggioranza in Consiglio comunale con 7 seggi assegnati alla lista vincente.

Più contenuto il risultato di Crescenzo Maulucci, che non riesce a scalfire il consenso raccolto dal sindaco eletto. La tornata elettorale ad Accadia conferma dunque una forte compattezza dell’elettorato attorno alla proposta amministrativa di De Paolis.

Le operazioni di voto si erano svolte regolarmente nelle giornate del 24 e 25 maggio, nell’ambito delle elezioni amministrative 2026 che hanno interessato numerosi comuni italiani, tra cui diversi centri pugliesi.

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