Maria Pia Fabrizio entra nella storia: è il primo sindaco donna del paese - Ph foggiatoday.it

È una tornata elettorale che ridisegna gli equilibri politici della Capitanata quella emersa dalle amministrative 2026. Tra conferme attese, nuovi sindaci e sfide ancora aperte, diversi Comuni della provincia di Foggia hanno già scelto i propri primi cittadini.

Ad Accadia arriva la riconferma di Agostino De Paolis, rieletto con un ampio consenso alla guida del Comune. Vittoria anche a Monteleone di Puglia, dove a spuntarla è stato Sebastiano Maraschiello. A Candela, con un solo candidato in corsa, è stato eletto Giuseppe De Vitto.

A Rocchetta Sant’Antonio affermazione per Maria Pia Fabrizio, mentre a Serracapriola il nuovo sindaco è Michele Leombruno.

Nel Gargano, a Mattinata, conquista la fascia tricolore Michele Bisceglia, in una consultazione caratterizzata da un’affluenza del 53,79%. A Cagnano Varano successo per Matteo Lombardi.

Importante risultato anche a Lucera, dove Giuseppe Pitta centra la vittoria al primo turno e torna per la seconda volta alla guida della città. Situazione ancora aperta invece a San Giovanni Rotondo, dove sarà necessario il ballottaggio tra Rossella Fini e Floriana Natale.

A Casalvecchio di Puglia eletto Noè Andreano, mentre nel Comune di Ordona prevale Adalgisa La Torre, sostenuta dalla lista Insieme per Ordona, con il 54,9% dei voti. Si ferma al 45,1% Serafina Maria Concetta Stella, candidata di Ordona Moderna.

Una tornata che conferma il forte radicamento delle liste civiche nei centri della provincia e che, in diversi casi, premia la continuità amministrativa. Restano ora da attendere gli ultimi verdetti, a partire dal decisivo ballottaggio di San Giovanni Rotondo.

ELIGENDO, DATI COMUNI PROVINCIA FOGGIA

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