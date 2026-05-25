Edizione n° 6077

BALLON D'ESSAI

MOTTA MONTECORVINO // A Motta Montecorvino un rifugio nel verde dove il tempo rallenta: la “bomboniera” immersa nella natura
25 Maggio 2026 - ore  13:10

CALEMBOUR

GIOIELLERIA KAIDARA // Furto choc nella notte a Cerignola: assalto alla gioielleria Kaidara su Corso Aldo Moro
25 Maggio 2026 - ore  17:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Comunali 2026 nel Foggiano: riconferme e nuove fasce tricolori. Ballottaggio a San Giovanni Rotondo

AMMINISTRATIVE CAPITANATA Comunali 2026 nel Foggiano: riconferme e nuove fasce tricolori. Ballottaggio a San Giovanni Rotondo

Ad Accadia arriva la riconferma di Agostino De Paolis, rieletto con un ampio consenso alla guida del Comune. Vittoria anche a Monteleone di Puglia, dove a spuntarla è stato Sebastiano Maraschiello. A Candela, con un solo candidato in corsa, è stato eletto Giuseppe De Vitto.

Maria Pia Fabrizio entra nella storia: è il primo sindaco donna del paese

Maria Pia Fabrizio entra nella storia: è il primo sindaco donna del paese - Ph foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

È una tornata elettorale che ridisegna gli equilibri politici della Capitanata quella emersa dalle amministrative 2026. Tra conferme attese, nuovi sindaci e sfide ancora aperte, diversi Comuni della provincia di Foggia hanno già scelto i propri primi cittadini.

Ad Accadia arriva la riconferma di Agostino De Paolis, rieletto con un ampio consenso alla guida del Comune. Vittoria anche a Monteleone di Puglia, dove a spuntarla è stato Sebastiano Maraschiello. A Candela, con un solo candidato in corsa, è stato eletto Giuseppe De Vitto.

A Rocchetta Sant’Antonio affermazione per Maria Pia Fabrizio, mentre a Serracapriola il nuovo sindaco è Michele Leombruno.

Nel Gargano, a Mattinata, conquista la fascia tricolore Michele Bisceglia, in una consultazione caratterizzata da un’affluenza del 53,79%. A Cagnano Varano successo per Matteo Lombardi.

Importante risultato anche a Lucera, dove Giuseppe Pitta centra la vittoria al primo turno e torna per la seconda volta alla guida della città. Situazione ancora aperta invece a San Giovanni Rotondo, dove sarà necessario il ballottaggio tra Rossella Fini e Floriana Natale.

A Casalvecchio di Puglia eletto Noè Andreano, mentre nel Comune di Ordona prevale Adalgisa La Torre, sostenuta dalla lista Insieme per Ordona, con il 54,9% dei voti. Si ferma al 45,1% Serafina Maria Concetta Stella, candidata di Ordona Moderna.

Una tornata che conferma il forte radicamento delle liste civiche nei centri della provincia e che, in diversi casi, premia la continuità amministrativa. Restano ora da attendere gli ultimi verdetti, a partire dal decisivo ballottaggio di San Giovanni Rotondo.

ELIGENDO, DATI COMUNI PROVINCIA FOGGIA

ELIGENDO, DATI PUGLIA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO