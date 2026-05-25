Edizione n° 6077

BALLON D'ESSAI

FOGGIA REGIONE // Nuovo dg al Policlinico di Foggia, scontro istituzionale tra Regione e Università: Lo Muzio attacca Decaro
24 Maggio 2026 - ore  14:32

CALEMBOUR

CERIGNOLA ESPLOSIVI // Cerignola, arrestati due uomini con esplosivi: servivano per gli assalti ai bancomat
23 Maggio 2026 - ore  09:30

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // Elezioni, De Santis (PD): “Sulla Puglia l’onda lunga del centrosinistra”

Elezioni, De Santis (PD): “Sulla Puglia l’onda lunga del centrosinistra”

Criminalità nella Bat, De Santis: “Situazione rischia di essere fuori controllo”

Domenico De Santis - Fonte Immagine: trmtv.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Stato news //

Elezioni, De Santis (PD): “Sulla Puglia l’onda lunga del centrosinistra”

“Il centrosinistra unito vince in Puglia. Da nord a sud della regione i risultati premiano il lavoro fatto e lo dicono i numeri. Il Partito Democratico e le forze del centrosinistra governavano in 20 comuni e in queste elezioni, se pure si tratta ancora di dati parziali, dovrebbero averne conquistati 26, mentre il centrodestra governava in 22 comuni e ne ha conquistati 10.

Nella Bat abbiamo Andria, con la sindaca uscente, Giovanna Bruno, che ha vinto con un risultato plebiscitario, e Minervino Murge, quest’ultima espugnata al centrodestra dopo 15 anni; nel Foggiano Lucera, Mattinata e Accadia; Bitetto, Palo del Colle, Grumo e Corato nel Barese. E poi nel Salento Caprarica, Mesagne, Fragagnano, Corigliano, Racale. E ancora Martano, Porto Cesareo, Castro e Presicce.

Andiamo al ballottaggio a Trani, Molfetta, San Giovanni rotondo, Casarano, dove lo sfidante è stato il sindaco ultra suffragato di cinque anni fa, e poi a Tricase e San Vito dei Normanni.

I giovani sono un altro tratto distintivo di queste elezioni. Tanti sono i ragazzi su cui il PD ha puntato e le donne, come appunto Giovanna Bruno ad Andria e Fiorenza Pascazio a Bitetto.

Stiamo combattendo e stiamo raccogliendo i risultati di un lavoro lungo e impegnativo, un lavoro di chiarezza, di rinnovamento, di ritorno alla politica dei e nei partiti e di unità del fronte progressista del centrosinistra”.

*Lo dichiara il Segretario del Partito Democratico Domenico De Santis*

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO