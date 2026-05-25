Elezioni, De Santis (PD): “Sulla Puglia l’onda lunga del centrosinistra”

“Il centrosinistra unito vince in Puglia. Da nord a sud della regione i risultati premiano il lavoro fatto e lo dicono i numeri. Il Partito Democratico e le forze del centrosinistra governavano in 20 comuni e in queste elezioni, se pure si tratta ancora di dati parziali, dovrebbero averne conquistati 26, mentre il centrodestra governava in 22 comuni e ne ha conquistati 10.

Nella Bat abbiamo Andria, con la sindaca uscente, Giovanna Bruno, che ha vinto con un risultato plebiscitario, e Minervino Murge, quest’ultima espugnata al centrodestra dopo 15 anni; nel Foggiano Lucera, Mattinata e Accadia; Bitetto, Palo del Colle, Grumo e Corato nel Barese. E poi nel Salento Caprarica, Mesagne, Fragagnano, Corigliano, Racale. E ancora Martano, Porto Cesareo, Castro e Presicce.

Andiamo al ballottaggio a Trani, Molfetta, San Giovanni rotondo, Casarano, dove lo sfidante è stato il sindaco ultra suffragato di cinque anni fa, e poi a Tricase e San Vito dei Normanni.

I giovani sono un altro tratto distintivo di queste elezioni. Tanti sono i ragazzi su cui il PD ha puntato e le donne, come appunto Giovanna Bruno ad Andria e Fiorenza Pascazio a Bitetto.

Stiamo combattendo e stiamo raccogliendo i risultati di un lavoro lungo e impegnativo, un lavoro di chiarezza, di rinnovamento, di ritorno alla politica dei e nei partiti e di unità del fronte progressista del centrosinistra”.

*Lo dichiara il Segretario del Partito Democratico Domenico De Santis*