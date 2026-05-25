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ERASMUS COOPERAZIONE Erasmus+ Job Shadowing tra Italia e Belgio: “La cooperazione internazionale è una risorsa fondamentale per la salute mentale”

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto diretto tra sistemi sanitari europei, con l’obiettivo di analizzare competenze, approcci organizzativi, differenze e punti in comune

Erasmus+ Job Shadowing tra Italia e Belgio: “La cooperazione internazionale è una risorsa fondamentale per la salute mentale”

Erasmus+ Job Shadowing tra Italia e Belgio: “La cooperazione internazionale è una risorsa fondamentale per la salute mentale”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

“La cooperazione internazionale è una risorsa fondamentale per la salute mentale”, è il messaggio che emerge dall’esperienza Erasmus+ Job Shadowing che ha coinvolto professionisti sanitari italiani e belgi nei servizi di salute mentale di Foggia e Manfredonia.

Dal 11 al 13 maggio, un gruppo di operatori del Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin del Belgio ha partecipato a un percorso di osservazione e scambio di buone pratiche presso la Neuropsichiatria Infantile, il Centro per l’Autismo del DSM ASL Foggia e lo SPDC di Manfredonia.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto diretto tra sistemi sanitari europei, con l’obiettivo di analizzare competenze, approcci organizzativi, differenze e punti in comune tra le diverse realtà professionali.

I partecipanti hanno raccontato la propria esperienza sottolineando il valore formativo dell’incontro e l’importanza dello scambio tra professionisti provenienti da Paesi diversi.

Il programma è stato arricchito da attività formative dedicate a inclusione sociale, stigma e dinamiche di gruppo, elementi centrali nel lavoro sulla salute mentale e nella costruzione di percorsi di cura sempre più integrati.

L’esperienza ha confermato il ruolo strategico della cooperazione internazionale come strumento di crescita professionale e umana, rafforzando il dialogo tra servizi sanitari europei e favorendo nuove prospettive di collaborazione.

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