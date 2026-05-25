Ex Unilever Pozzilli: milioni pubblici, anni di cassa integrazione e lavoratori ancora in attesa

Quella dell’ex Unilever di Pozzilli non è più soltanto una crisi industriale. È diventata la fotografia di una lunga fase di stallo, fatta di tavoli tecnici, promesse politiche e comunicati rassicuranti, mentre decine di famiglie restano legate a una cassa integrazione che dura ormai da anni.

Dal 2021 i lavoratori vivono in una situazione di forte incertezza. Prima le ipotesi di rilancio, poi la joint venture, quindi i tavoli ministeriali e infine le determinazioni di Invitalia. Nel frattempo, però, il sito produttivo è rimasto fermo.

I numeri di una vertenza che dura da anni

I dati raccontano la complessità della gestione della crisi. Oggi i lavoratori coinvolti sono circa 58-62, a seconda delle fasi degli accordi firmati negli ultimi anni. Nel gennaio 2024 il Ministero del Lavoro ha autorizzato altri 12 mesi di Cassa Integrazione Straordinaria per 62 dipendenti: 52 operai, 9 impiegati e 1 dirigente.

Per sostenere la proroga sono stati stanziati quasi un milione di euro pubblici: precisamente 967.359 euro. Successivamente è arrivata un’ulteriore estensione fino a giugno 2026, con integrazioni salariali al 70% e la prospettiva dell’avvio del progetto industriale.

Nel frattempo, il piano di riconversione legato alla joint venture tra P2P e Seri Industrial è stato presentato come un investimento strategico da 109 milioni di euro, tra fondi pubblici e investimenti industriali, destinato alla trasformazione dello stabilimento per il recupero e il riciclo delle plastiche post-consumo.

Resta però centrale la domanda che molti lavoratori continuano a porsi: quando il progetto potrà tradursi concretamente in nuova occupazione e ripartenza produttiva?

Invitalia e le attese sul progetto

Invitalia viene indicata come uno dei soggetti decisivi per il futuro dello stabilimento. Attorno alle sue decisioni si è sviluppata una lunga fase di attesa, scandita da autorizzazioni, verifiche tecniche e adempimenti amministrativi. Nel frattempo, però, i lavoratori continuano a vivere senza una prospettiva definitiva.

L’ultimo atto di Invitalia, datato 21 gennaio 2026, aveva riacceso le speranze, prevedendo però condizioni precise. Nel rimodulare le somme, infatti, venivano richiesti alla Packaging to Polymer s.r.l. diversi adempimenti, tra cui:

DSAN per la comunicazione dei titolari effettivi;

DSAN di invarianza dell’assetto societario e gestionale;

DSAN del casellario giudiziale dei componenti degli organi di governance e dei titolari effettivi;

documentazione relativa alla regolarizzazione delle posizioni debitorie delle società del Gruppo Seri;

verbali societari relativi ai poteri di sottoscrizione;

documentazione sull’impegno finanziario dei soci coinvolti.

Secondo quanto indicato nella determina, la documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa entro 120 giorni.

Ad oggi non risultano comunicazioni ufficiali pubbliche complete sull’intero iter, mentre nelle scorse settimane l’assessore regionale competente ha dichiarato: “Tutto a posto. La Se.Ri. Plast ha aumentato il capitale per le due quote richieste. Il 27 maggio 2026 ci sarà la conclamazione della determina e quindi l’avvio definitivo della riconversione”.

Nel frattempo, il percorso di “ricollocazione collettiva” previsto dal programma GOL coinvolge 58 lavoratori, sostanzialmente gli stessi dipendenti che attendono una soluzione stabile ormai da anni.

Il nodo della trasparenza

Restano tuttavia alcuni interrogativi sul percorso amministrativo e finanziario. In particolare, il dibattito si concentra sulla necessità di maggiore chiarezza rispetto agli adempimenti richiesti ai soggetti coinvolti e allo stato effettivo dell’iter.

Una comunicazione più dettagliata e trasparente, secondo diversi osservatori, potrebbe contribuire a ridurre dubbi e tensioni attorno alla vicenda.

Il ruolo del sindacato

Nel dibattito rientra anche il ruolo delle organizzazioni sindacali.

Negli anni il sindacato ha rivendicato il mantenimento degli ammortizzatori sociali e il lavoro svolto per ottenere le proroghe economiche. Tuttavia, una parte dei lavoratori e dell’opinione pubblica ritiene che sarebbero serviti tempi più certi e maggiore pressione istituzionale per accelerare il rilancio produttivo.

La gestione della vertenza, caratterizzata da incontri, proroghe e tavoli tecnici, ha spesso alimentato la percezione di una lunga attesa senza risultati concreti sul piano occupazionale.

Pozzilli e il tema del Mezzogiorno industriale

L’ex Unilever di Pozzilli rappresenta oggi una delle tante vertenze simboliche del Mezzogiorno industriale. Negli anni sono stati annunciati investimenti, stanziamenti e progetti di riconversione, ma il territorio continua a confrontarsi con il tema della perdita di lavoro e prospettive.

Dal 2021 decine di lavoratori vivono sospesi tra cassa integrazione, iter amministrativi e progetti ancora da completare.

E mentre istituzioni, Invitalia e sindacati continuano a parlare di prospettive future, chi ha lavorato nello stabilimento continua ad attendere soprattutto una risposta concreta sul piano occupazionale.

A cura di Maurizio Varriano.