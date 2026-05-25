Ferrovia Foggia-Manfredonia, cresce la mobilitazione per il rilancio

Continua a raccogliere adesioni la petizione popolare per il rilancio della ferrovia storica Foggia-Manfredonia, con una partecipazione sempre più ampia da parte dei cittadini. Nei giorni scorsi, centinaia di foggiani, tra cui molti giovani, hanno sottoscritto l’iniziativa promossa dal Comitato per il rilancio della linea ferroviaria, chiedendo alle istituzioni competenti e al gestore dell’infrastruttura un piano concreto di investimenti.

La raccolta firme proseguirà anche nei prossimi giorni: un nuovo appuntamento con i banchetti è previsto per sabato 30 maggio in Piazza Umberto Giordano, nei pressi del Palazzo degli Uffici Statali, nelle fasce orarie 10:30-13:30 e 17:00-21:00.

Al centro della proposta vi è l’idea di trasformare la tratta in una metropolitana di superficie elettrica, operativa durante tutto l’anno, sostenibile e pienamente integrata con il sistema dei trasporti del territorio. La linea ferroviaria, realizzata alla fine dell’Ottocento grazie al contributo economico dei cittadini di Foggia, Manfredonia e Monte Sant’Angelo, oggi viene utilizzata soltanto per un periodo limitato dell’anno. Il progetto del Comitato punta invece a un utilizzo intermodale, destinato sia al trasporto passeggeri sia alle merci, a servizio dell’intera area della Capitanata, compresi Mattinata e Vieste.

Tra i punti ritenuti prioritari dai promotori c’è l’eliminazione dei passaggi a livello attraverso la realizzazione di sottopassi pedonali e carrabili, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la viabilità urbana. «I cittadini hanno apprezzato che il primo punto della petizione preveda l’eliminazione dei passaggi a livello attraverso la realizzazione di sottopassi pedonali e carrabili», spiega Pasquale Cataneo, componente del Comitato. «Questo intervento garantirà la continuità viaria in aree critiche come il rione Diaz a Foggia e il fronte mare a Manfredonia, sul modello di quanto già fatto per la linea Foggia-Lucera a Porta San Severo».

Il Comitato ha inoltre espresso disponibilità a confrontarsi con i residenti e con il Comitato del quartiere Diaz, illustrando quelli che considera i principali benefici del progetto: maggiore sicurezza stradale e sanitaria, riduzione del traffico automobilistico, abbattimento delle emissioni inquinanti e miglioramento complessivo della qualità della vita.

Il piano di rilancio guarda anche a una dimensione infrastrutturale più ampia, integrandosi con gli interventi previsti al Porto Alti Fondali di Manfredonia e alla Piattaforma Logistica di Incoronata, in una prospettiva di collegamento con i corridoi europei della rete TEN-T. L’idea è quella di fare del nodo ferroviario di Foggia un hub strategico capace di collegare il Gargano, la riviera sipontina, l’alta velocità ferroviaria, l’aeroporto e i poli logistici del territorio.

I promotori hanno infine ringraziato i consiglieri comunali che hanno già aderito all’iniziativa e rivolto un appello ad associazioni ambientaliste, organizzazioni dei consumatori, sindacati e realtà produttive affinché sostengano il progetto. «Chiediamo a tutti di scendere in campo per esercitare una vera cittadinanza attiva», spiegano dal Comitato. «Auspichiamo con l’iniziativa di avere gli esiti già avviati in Puglia, come la Barletta-Canosa, e nel resto d’Italia, come la Aosta-Ivrea, la Parma-Suzzara, Empoli-Siena, Ferrara-Codigoro».

Per aderire alla mobilitazione, oltre ai banchetti cittadini, è possibile firmare anche online sulla piattaforma Change.org: petizione per il rilancio della ferrovia Foggia-Manfredonia