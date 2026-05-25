Festival “Con gli occhi aperti”, La Marca: «La cultura e il teatro non sono accessori opzionali di una città»

È giunto alla diciottesima edizione il Festival di teatro delle scuole e per le scuole “Con gli occhi aperti”, un’iniziativa che coinvolge studenti, istituzioni e territorio in un percorso dedicato alla crescita culturale e alla partecipazione giovanile. L’evento vede la collaborazione dell’Amministrazione comunale insieme ai comuni di Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta, nell’ambito dell’Ambito Sociale di Zona.

Al centro della manifestazione c’è l’idea che cultura e teatro rappresentino strumenti fondamentali di benessere collettivo, capaci di contrastare indifferenza, chiusura e frammentazione sociale. Un concetto che affonda le sue radici nel progetto originario degli Apocrifi, ideatori del festival, che hanno voluto offrire a bambini e adolescenti strumenti per “spalancare gli occhi sul mondo” e sviluppare uno sguardo più consapevole sulla realtà.

In questo contesto si è svolta una delle giornate del festival, caratterizzata da un percorso che ha unito il teatro all’ambiente, creando un ponte simbolico tra luoghi e sensibilità diverse, dall’esperienza artistica fino all’Oasi Laguna del Re, spazio naturale di grande valore paesaggistico e ambientale.

Nel corso della giornata sono state ospitate due compagnie teatrali. La prima, Factory di Lecce, ha accompagnato il pubblico in un’esperienza intitolata In viaggio con le storie, permettendo a molti partecipanti di scoprire e vivere l’oasi naturale. La seconda, Teatro Telaio di Brescia, ha trasformato il palcoscenico in un universo immersivo, offrendo agli spettatori un’esperienza teatrale capace di stimolare immaginazione e sguardi nuovi sul mondo.

«La cultura e il teatro non sono accessori opzionali di una città, ma infrastrutture fondamentali del benessere collettivo, antidoti contro l’indifferenza, contro la chiusura, contro la paura dell’altro, contro la semplificazione populista, contro la divisione sociale», ha dichiarato il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, sottolineando il valore strategico dell’iniziativa per la crescita della comunità.

Il festival si conferma così un appuntamento centrale per il territorio, con l’obiettivo di stimolare nei più giovani uno sguardo aperto, curioso e consapevole, capace di leggere la realtà e immaginare nuove forme di partecipazione culturale e civile.

Lo riporta su Facebook, Domenico La Marca – Sindaco.