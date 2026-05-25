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FOGGIA POLITICA Foggia, Consiglio comunale convocato il 26 maggio: all’ordine del giorno debiti fuori bilancio e acquisizione sanante

La seduta riguarderà principalmente il riconoscimento della legittimità di numerosi debiti fuori bilancio

Foggia, Consiglio comunale convocato il 26 maggio: all’ordine del giorno debiti fuori bilancio e acquisizione sanante

Consiglio Comunale Foggia

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Il Consiglio comunale di Foggia è stato convocato per il 26 maggio 2026 alle ore 10, in seconda convocazione, per l’esame di un articolato ordine del giorno composto da 20 punti.

La seduta riguarderà principalmente il riconoscimento della legittimità di numerosi debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze, ordinanze e contenziosi che coinvolgono il Comune di Foggia.

Tra i punti più rilevanti figurano procedimenti davanti al Giudice di Pace, al Tribunale di Foggia, alla Corte d’Appello di Bari e alla giustizia tributaria. In discussione anche l’acquisizione sanante di un’area sita nel Comune di Foggia, ai sensi dell’articolo 42-bis del DPR 327/2001, con riconoscimento di un indennizzo in favore della società Simac s.r.l.

La convocazione è firmata dalla presidente del Consiglio comunale, Lucia Lia Azzarone.

A cura di Giovanna Tambo.

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