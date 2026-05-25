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Home // Cronaca // Foggia e Manfredonia, il 28 e 29 maggio l’iniziativa “Donne, mafia e antimafia”

MAFIA DONNE Foggia e Manfredonia, il 28 e 29 maggio l’iniziativa “Donne, mafia e antimafia”

La Scuola popolare antimafia è un’iniziativa itinerante che punta a sensibilizzare e formare le comunità locali sui temi della legalità e della giustizia sociale

Foggia e Manfredonia, il 28 e 29 maggio l’iniziativa “Donne, mafia e antimafia”

Manfredonia dall'alto - PH Matteo Nuzziello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Cronaca // Eventi //

Il 28 e 29 maggio a Foggia e Manfredonia si terranno due incontri dedicati al tema “Donne, mafia e antimafia”, nell’ambito della Scuola popolare antimafia, progetto promosso da LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, con il sostegno della Fondazione antimafia sociale Stefano Fumarulo.

La Scuola popolare antimafia è un’iniziativa itinerante che punta a sensibilizzare e formare le comunità locali sui temi della legalità e della giustizia sociale, attraverso un ciclo di appuntamenti nelle diverse province della Puglia. L’obiettivo è quello di coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni nella costruzione di una società più consapevole e resistente alle infiltrazioni mafiose.

Gli incontri, promossi dai presidi territoriali di Foggia e Manfredonia, saranno dedicati all’analisi del ruolo della donna nelle organizzazioni mafiose, raccontando anche storie di impegno civile e antimafia sociale, in cui figure femminili hanno contribuito a percorsi di cambiamento e rinascita. L’approfondimento riguarderà inoltre le diverse forme di presenza femminile nei contesti criminali, con un confronto tra le mafie della Capitanata e quelle di altri territori.

Il primo appuntamento si svolgerà a Foggia giovedì 28 maggio alle ore 17.30, nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana. Interverranno Vincenza Rando, senatrice della Repubblica e componente della Commissione antimafia, Ombretta Ingrascì, ricercatrice in Sociologia economica presso l’Università degli Studi di Milano, e Francesco Giannella, procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Bari e componente della Direzione distrettuale antimafia. La moderazione sarà affidata a Daniela Marcone, referente nazionale del settore Memoria di LIBERA.

Il secondo incontro si terrà a Manfredonia venerdì 29 maggio alle ore 18.00, presso la Sala Vailati in via Arcivescovado. Parteciperanno ancora la senatrice Vincenza Rando e il sostituto procuratore di Trani Ettore Cardinali. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione “Donna, vita, libertà” di Manfredonia e con la Diocesi di Manfredonia-Vieste.

In un contesto in cui la presenza della criminalità organizzata resta un tema attuale, gli organizzatori sottolineano l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questi fenomeni. Il coordinamento provinciale di Libera Foggia e i presidi territoriali proseguono infatti un percorso già avviato con altri momenti di approfondimento, tra cui un incontro sul reclutamento mafioso dei giovani, e altri seminari previsti nei prossimi mesi su riciclaggio e turismo e legalità.

Un lavoro che si affianca all’attività nelle scuole e sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti culturali e sociali contro la mentalità mafiosa e promuovere una partecipazione attiva della cittadinanza.

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