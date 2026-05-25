“Motori d’epoca protagonisti tra borghi e paesaggi unici”, è il senso della XXXVI edizione della Targa di Capitanata, in programma dal 29 al 31 maggio 2026 sul Gargano, appuntamento dedicato al turismo motoristico storico e alle prove di abilità.

La manifestazione è organizzata dall’Autoclub Storico Dauno, club federato ASI, con il patrocinio della Regione Puglia e dei Comuni di Peschici e Vieste. L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di 50 equipaggi provenienti da diverse regioni italiane, con presenze anche da Grecia e Inghilterra. Tutte le vetture saranno certificate ASI e percorreranno itinerari tra litoranea, borghi marinari e aree naturalistiche del Gargano.

Il programma prenderà il via venerdì 29 maggio con le verifiche tecniche e l’accoglienza degli equipaggi presso il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa, da cui partirà la carovana. Le auto si muoveranno poi lungo la costa verso Mattinata e Baia delle Zagare, attraversando alcuni dei panorami più rappresentativi del promontorio garganico.

La seconda giornata, sabato 30 maggio, sarà dedicata al percorso turistico e alle esposizioni. La partenza è prevista alle ore 9 in direzione Pugnochiuso e Vieste, dove le vetture saranno esposte in mostra statica a Marina Piccola, mentre gli equipaggi parteciperanno a visite guidate nel centro storico. Il viaggio proseguirà verso la Foresta Umbra, cuore verde del Gargano, e successivamente a Peschici, con rientro serale a Baia dei Faraglioni.

La conclusione della manifestazione è fissata per domenica 31 maggio con un ultimo passaggio a Pugnochiuso e il rientro a Baia delle Zagare, dove alle ore 11.30 si svolgerà la cerimonia di premiazione presso l’Hotel Baia dei Faraglioni.

La Targa di Capitanata si conferma così un appuntamento di riferimento per gli appassionati di auto storiche, capace di unire sport, cultura e valorizzazione del territorio garganico attraverso un itinerario tra mare, natura e borghi.