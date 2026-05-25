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Home // Cronaca // Gargano, stop alla strada abusiva di Baia Zaiana: esultano gli ambientalisti

BAIA ZAIANA Gargano, stop alla strada abusiva di Baia Zaiana: esultano gli ambientalisti

La decisione è stata accolta positivamente da WWF e Pro Natura, che da tempo chiedono chiarezza sulla legittimità dell’intervento

Gargano, stop alla strada abusiva di Baia Zaiana: esultano gli ambientalisti

Baia Zaiana - Fonte Immagine: bari.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Cronaca // Gargano //

Svolta nella vicenda della strada realizzata a Baia Zaiana, una delle aree più delicate e panoramiche del Gargano. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha infatti deciso di ritirare in autotutela il parere che nelle scorse settimane era stato interpretato come un possibile via libera all’intervento contestato.

Il provvedimento, firmato dalla soprintendente Anita Guarnieri, riguarda l’opera realizzata lungo il costone che conduce alla spiaggia di Peschici, da anni al centro di denunce, polemiche e battaglie ambientaliste. L’area ricade infatti in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali all’interno del Parco Nazionale del Gargano.

La decisione è stata accolta positivamente da WWF e Pro Natura, che da tempo chiedono chiarezza sulla legittimità dell’intervento e sul rischio di una possibile regolarizzazione della strada.

Secondo il vicepresidente nazionale di Pro Natura Vincenzo Rizzi, il ritiro del parere rappresenta “un passaggio importante non solo sul piano amministrativo, ma anche su quello civile e istituzionale”, perché riafferma il principio della tutela del paesaggio e della legalità in un’area considerata simbolo del Gargano.

La vicenda di Baia Zaiana si protrae da anni. Le associazioni ambientaliste denunciano infatti trasformazioni e interventi ritenuti incompatibili con il valore naturalistico della baia. Già nel 2018 l’area era stata oggetto di sequestro nell’ambito di accertamenti sugli interventi realizzati lungo il percorso di accesso al mare.

Per Pro Natura, il ritiro del parere rappresenta ora un passaggio decisivo verso la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi. “Zaiana merita legalità, ripristino e verità”, ribadisce l’associazione ambientalista, che definisce il caso emblematico del rapporto tra tutela del territorio e credibilità delle istituzioni.

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