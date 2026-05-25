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Home // Capitanata // Giuseppe De Vitto è il nuovo sindaco: “Uniti per Candela” torna alla guida del Comune

DE VITTO CANDELA Giuseppe De Vitto è il nuovo sindaco: “Uniti per Candela” torna alla guida del Comune

La vittoria di De Vitto era nell’aria già dalle prime ore del voto, complice una partecipazione altissima

TG7 Basilicata Sport. Giuseppe De Vitto

TG7 Basilicata Sport. Giuseppe De Vitto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Capitanata // Capitanata-territorio //

CANDELA – Giuseppe De Vitto è il nuovo sindaco di Candela. L’esito delle elezioni comunali 2026 ha sancito il ritorno della politica alla guida del Comune dopo otto mesi di commissariamento, seguiti alle dimissioni dell’ex primo cittadino Nicola Gatta, approdato nel frattempo in Consiglio regionale.

La vittoria di De Vitto era nell’aria già dalle prime ore del voto, complice una partecipazione altissima: il 76,77% degli aventi diritto si è recato alle urne, superando ampiamente il quorum necessario per la validità della consultazione. Ora, però, è arrivata anche l’ufficialità: il candidato della lista “Uniti per Candela” ha ottenuto 1.577 voti, diventando il nuovo sindaco del comune dei Monti Dauni.

Una corsa senza avversari quella della lista civica guidata da De Vitto, unica compagine presentata alle elezioni. Nessuna opposizione in Consiglio comunale: entreranno infatti tutti i candidati consiglieri della lista vincente.

Imprenditore nel settore cerealicolo, De Vitto è figura nota nel panorama economico e sportivo locale. Insieme all’imprenditore Gennaro Casillo è proprietario dell’Heraclea Candela e socio del Calcio Foggia 1920, realtà che negli ultimi anni hanno rafforzato il legame tra sport e territorio.

Con la proclamazione del nuovo sindaco si chiude dunque la fase commissariale e si apre una nuova stagione amministrativa per Candela, nel segno della continuità con l’esperienza politica di Nicola Gatta, di cui De Vitto è stato storico vice.

Ora l’attenzione si sposta sui primi provvedimenti della nuova amministrazione e sulla composizione della squadra di governo che guiderà il paese nei prossimi anni. Lo riporta foggiatoday.it.

ELIGENDO, DATI PUGLIA

ELIGENDO, DATI COMUNI PROVINCIA FOGGIA

1 commenti su "Giuseppe De Vitto è il nuovo sindaco: “Uniti per Candela” torna alla guida del Comune"

  1. Questa è una buona notizia. Sono certo che De Vitto farà grandi cose a Candela, a condizione che lo lascino lavorare. Complimenti 👍

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