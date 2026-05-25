Grande caldo e tanta emozione alla 100 Km del Passatore: impresa dei podisti foggiani

È stata un’edizione intensa, emozionante e durissima la 51ª edizione della “100 Km del Passatore”, storica ultramaratona che da Firenze conduce fino a Faenza attraversando l’Appennino tosco-romagnolo. Oltre 3.500 atleti si sono presentati al via di una delle gare più affascinanti e impegnative al mondo, resa ancora più dura dalle temperature elevate che hanno messo a dura prova tutti i partecipanti.

Il grande caldo ha infatti segnato profondamente la competizione, provocando numerosi ritiri lungo tutto il percorso: nella fase iniziale, nei tratti più impegnativi della salita e persino nelle battute finali della gara. In una prova estrema come il Passatore, dove resistenza fisica e forza mentale diventano decisive, riuscire a tagliare il traguardo rappresenta già una vittoria.

A conquistare il successo è stato ancora una volta Alessio Milani, già vincitore della scorsa edizione, che ha confermato tutto il proprio valore aggiudicandosi anche il titolo di Campione Italiano della 100 km. Prestazione straordinaria per l’atleta, protagonista assoluto della gara.

Grande soddisfazione anche per i podisti foggiani che hanno portato a termine l’impresa conquistando l’ambita medaglia del Passatore. Antonio Grieco, Angelo Leone, Vincenzo Grieco, Massimiliano Dell’Accio e Nunzio Di Brita, tutti appartenenti ai Podisti di Capitanata, hanno completato la massacrante prova con determinazione e sacrificio.

Da sottolineare il traguardo raggiunto da Vincenzo Grieco, alla sua decima partecipazione alla 100 Km del Passatore, simbolo di esperienza e passione per questa disciplina estrema. Insieme a lui anche Pietro Salcuni, atleta foggiano del Team Montanari Doc, ha concluso con successo la sua quarta partecipazione alla storica ultramaratona.

Per Antonio Grieco si è trattato della quarta presenza al Passatore, mentre Angelo Leone ha chiuso la sua seconda partecipazione. Emozione speciale, invece, per Massimiliano Dell’Accio e Nunzio Di Brita, capaci di completare la gara alla loro prima esperienza assoluta.

In una competizione dove spesso il cronometro passa in secondo piano rispetto alla forza di arrivare fino in fondo, tutti loro hanno conquistato il titolo più importante: quello di “Passatore”.