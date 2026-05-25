CERIGNOLA – Un progetto triennale da 210 mila euro per contrastare povertà estrema, disagio abitativo e marginalità sociale. L’Ambito territoriale di Cerignola ha pubblicato l’avviso di istruttoria pubblica finalizzato all’individuazione di enti del Terzo settore disponibili alla coprogettazione del programma “Housing First”, finanziato attraverso il Fondo povertà 2024-2026.

L’iniziativa punta a creare un modello stabile di accoglienza e accompagnamento sociale rivolto a persone senza dimora o in condizioni di grave vulnerabilità abitativa. Il progetto sarà realizzato nei comuni dell’Ambito sociale di Cerignola, comprendente anche Carapelle, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella.

La filosofia scelta è quella dell’Housing First, approccio già sperimentato in diversi contesti europei e fondato su un principio semplice: garantire prima una casa e poi costruire attorno alla persona percorsi di reinserimento sociale e autonomia. L’abitazione diventa così il punto di partenza e non il traguardo finale dell’assistenza.

Gli appartamenti destinati al progetto si trovano a Cerignola, in via Gran Sasso, in una struttura comunale rifunzionalizzata grazie ai fondi del Pnrr. Sono state realizzate sei unità abitative che ospiteranno persone in condizioni di estrema fragilità sociale, comprese famiglie in difficoltà, migranti con percorsi interrotti, ex detenuti e soggetti con problematiche sanitarie o psicologiche.

Il servizio prevede un sistema articolato di presa in carico multidisciplinare. Accanto all’accoglienza abitativa, saranno garantiti accompagnamento sociale, sostegno psicologico, orientamento ai servizi, supporto educativo, mediazione culturale e percorsi di inserimento lavorativo.

Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione della convivenza e degli spazi comuni. Il progetto include infatti attività di portierato sociale, controllo delle aree condivise, monitoraggio delle presenze e organizzazione di assemblee condominiali per favorire l’integrazione tra gli ospiti.

Le richieste di accesso saranno valutate dai servizi sociali territoriali attraverso una presa in carico integrata. Ogni beneficiario sarà seguito mediante un progetto personalizzato finalizzato al superamento della condizione di emergenza abitativa.

L’avviso stabilisce anche le figure professionali minime richieste agli enti che parteciperanno alla coprogettazione: un coordinatore, due assistenti sociali, uno psicologo, un educatore professionale e tre operatori sociali.

Gli enti interessati dovranno essere iscritti al Registro unico del Terzo settore, avere almeno due anni di esperienza in servizi analoghi e disporre di una sede operativa nel territorio dell’Ambito. Le candidature dovranno arrivare tramite Pec entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Il progetto avrà durata iniziale di 36 mesi, con possibilità di proroga in caso di ulteriori finanziamenti.

La coprogettazione sarà valutata da una commissione tecnica sulla base di qualità progettuale, esperienza organizzativa, conoscenza del territorio e proposte migliorative. Il punteggio massimo previsto è di 100 punti.

Per il Comune di Cerignola e l’Ambito sociale si tratta di un intervento che punta a superare la logica dell’assistenza emergenziale, costruendo invece percorsi duraturi di inclusione e autonomia abitativa.