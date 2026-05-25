“Insegui sempre i tuoi sogni”: festa emozionante per i 18 anni di Luigi Panunzio a Foggia

FOGGIA – Una serata elegante, intensa e ricca di emozioni quella celebrata il 15 maggio nella splendida location di Casa di Campo a Foggia, dove Luigi Panunzio ha festeggiato il traguardo dei suoi 18 anni circondato dall’affetto di familiari e amici.

Un compleanno speciale, vissuto tra sorrisi, musica, brindisi e momenti indimenticabili, che ha segnato simbolicamente l’ingresso di Luigi nel mondo degli adulti.

Accanto al festeggiato, visibilmente emozionati, i genitori Gianluca Panunzio e Antonietta La Gatta, insieme alla sorella Melissa Panunzio, protagonisti di una serata resa ancora più bella dall’amore e dalla partecipazione di tutti gli invitati.

Durante la festa non sono mancati momenti di grande commozione e parole cariche d’affetto dedicate al giovane Luigi.

“Ti auguriamo di inseguire sempre i tuoi sogni con coraggio e determinazione, restando il ragazzo speciale che sei”, è stato uno dei messaggi più emozionanti rivolti al neo diciottenne.

E ancora: “Che questo compleanno rappresenti soltanto il primo passo verso una vita piena di soddisfazioni, felicità e grandi successi”. Tra luci, musica e applausi, Luigi ha spento le sue 18 candeline in un’atmosfera di grande festa, condividendo con amici e parenti una delle serate più importanti della sua giovane vita.

A Luigi Panunzio i più sinceri auguri per un futuro luminoso e ricco di traguardi.