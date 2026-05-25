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Home // Il profilo // Lazio-Gattuso, è fatta: biennale pronto. Sarri riparte dall’Atalanta

GATTUSO SARRI Lazio-Gattuso, è fatta: biennale pronto. Sarri riparte dall’Atalanta

La scelta della Lazio, secondo quanto filtra, nasce da lontano. Il nome di Gattuso sarebbe stato più volte preso in considerazione da Lotito anche in passato, prima del ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina capitolina. Stavolta, però, l’operazione sarebbe vicinissima alla definizione.

Nazionale, Gattuso: "Non ho mai pensato di rinunciare a Bastoni"

Gennaro Gattuso - Fonte Immagine: dazn.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Il profilo // Sport //

La Lazio ha scelto Gennaro Gattuso per aprire un nuovo ciclo tecnico. L’ex commissario tecnico della Nazionale è a un passo dalla firma con il club biancoceleste: accordo raggiunto per un contratto biennale e ufficialità attesa nelle prossime ore.

Claudio Lotito avrebbe individuato proprio in Gattuso il profilo ideale per rilanciare la squadra dopo una stagione complicata. Personalità forte, leadership e capacità di gestire ambienti ad alta pressione sono le caratteristiche che hanno convinto la dirigenza laziale ad affondare il colpo.

Per l’ex tecnico di Napoli e Valencia si tratta di un ritorno in Serie A con l’obiettivo di rilanciarsi dopo la deludente parentesi alla guida della Nazionale italiana, chiusa con la mancata qualificazione ai Mondiali 2026. Una ferita sportiva pesante, che Gattuso vuole lasciarsi alle spalle ripartendo da un club storico e da una piazza passionale come quella biancoceleste.

La scelta della Lazio, secondo quanto filtra, nasce da lontano. Il nome di Gattuso sarebbe stato più volte preso in considerazione da Lotito anche in passato, prima del ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina capitolina. Stavolta, però, l’operazione sarebbe vicinissima alla definizione.

Intanto proprio Sarri si prepara a iniziare una nuova avventura. L’allenatore toscano ripartirà dall’Atalanta, dove prenderà il posto di Raffaele Palladino. Per lui pronto un contratto triennale con il club bergamasco, deciso ad affidargli la guida tecnica per aprire una nuova fase dopo gli ultimi anni ad alta intensità vissuti sotto la gestione Gasperini-Palladino.

Due panchine che cambiano volto, due filosofie differenti e un’estate che si accende già sul mercato degli allenatori. Lo riporta tuttosport.com.

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