Edizione n° 6077

BALLON D'ESSAI

FOGGIA REGIONE // Nuovo dg al Policlinico di Foggia, scontro istituzionale tra Regione e Università: Lo Muzio attacca Decaro
24 Maggio 2026 - ore  14:32

CALEMBOUR

CERIGNOLA ESPLOSIVI // Cerignola, arrestati due uomini con esplosivi: servivano per gli assalti ai bancomat
23 Maggio 2026 - ore  09:30

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Lea Stevanovic, travolta e uccisa da un suv: condannato a 6 anni il guidatore ubriaco

LEA TRAGEDIA Lea Stevanovic, travolta e uccisa da un suv: condannato a 6 anni il guidatore ubriaco

Morta nel febbraio 2025 dopo essere stata investita da un suv mentre si trovava insieme ai genitori e al fratellino sul ciglio della strada

Lea Stevanovic, travolta e uccisa da un suv: condannato a 6 anni il guidatore ubriaco

Lea Stevanovic, travolta e uccisa da un suv: condannato a 6 anni il guidatore ubriaco - fonte ilmessaggero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Prima pagina //

VICENZA — Sei anni di carcere per aver travolto e ucciso una bambina di 10 anni mentre guidava ubriaco. È la condanna inflitta dal gup del Tribunale di Vicenza a Fabio Zattera, 56 anni, residente a Creazzo, accusato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza.

La vittima è la piccola Lea Stevanovic, morta nel febbraio 2025 dopo essere stata investita da un suv mentre si trovava insieme ai genitori e al fratellino sul ciglio della strada, a Creazzo, nel Vicentino.

Il procedimento si è concluso con rito abbreviato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo si era messo al volante con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. I carabinieri intervenuti sul posto lo sottoposero immediatamente all’alcoltest: il 56enne, riferiscono gli investigatori, appariva confuso e non avrebbe nemmeno compreso subito la gravità dell’accaduto.

Dopo l’impatto, Lea era stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove aveva lottato tra la vita e la morte per tre giorni. Le gravissime ferite riportate si sono però rivelate fatali. Dopo il decesso, i genitori della bambina avevano scelto di donare gli organi della figlia.

La tragedia aveva profondamente colpito l’intera comunità vicentina, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza stradale e sui rischi legati alla guida sotto l’effetto dell’alcol. Lo riporta leggo.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO