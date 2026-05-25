VICENZA — Sei anni di carcere per aver travolto e ucciso una bambina di 10 anni mentre guidava ubriaco. È la condanna inflitta dal gup del Tribunale di Vicenza a Fabio Zattera, 56 anni, residente a Creazzo, accusato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza.

La vittima è la piccola Lea Stevanovic, morta nel febbraio 2025 dopo essere stata investita da un suv mentre si trovava insieme ai genitori e al fratellino sul ciglio della strada, a Creazzo, nel Vicentino.

Il procedimento si è concluso con rito abbreviato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo si era messo al volante con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. I carabinieri intervenuti sul posto lo sottoposero immediatamente all’alcoltest: il 56enne, riferiscono gli investigatori, appariva confuso e non avrebbe nemmeno compreso subito la gravità dell’accaduto.

Dopo l’impatto, Lea era stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove aveva lottato tra la vita e la morte per tre giorni. Le gravissime ferite riportate si sono però rivelate fatali. Dopo il decesso, i genitori della bambina avevano scelto di donare gli organi della figlia.

La tragedia aveva profondamente colpito l’intera comunità vicentina, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza stradale e sui rischi legati alla guida sotto l’effetto dell’alcol. Lo riporta leggo.it