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Home // Cronaca // Malamovida nel centro storico di Foggia, residenti e commercianti esasperati: “Esposti ignorati”

MALAMOVIDA FOGGIA Malamovida nel centro storico di Foggia, residenti e commercianti esasperati: “Esposti ignorati”

Nel corso dell’incontro si è discusso anche delle polemiche legate al “Festival del Nerd”, svolto tra via Oberdan e via Dante, con la chiusura al traffico di quest’ultima per quattro giorni

polizia locale, foggia - archiVio

polizia locale, foggia - archiVio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA — Sicurezza, decoro urbano e viabilità sono stati al centro dell’incontro promosso giovedì 21 maggio dal comitato del centro storico di Foggia, riunito per discutere delle criticità legate alla malamovida nel cuore antico della città.

A convocare il confronto è stato Gianmichele Romano, raccogliendo le istanze di residenti e commercianti che da tempo denunciano una situazione ormai difficile da sostenere. All’incontro hanno preso parte anche gli assessori comunali Patano, De Santis e Mendolicchio.

Tra i problemi segnalati, l’occupazione eccessiva di strade e marciapiedi da parte di tavolini e dehors, che secondo i residenti ostacolerebbero la circolazione dei veicoli e il passaggio dei mezzi di soccorso. A questo si aggiungono schiamazzi notturni, rifiuti abbandonati, giovani ubriachi nei portoni e disagi continui per chi vive nella zona.

Nel corso dell’incontro si è discusso anche delle polemiche legate al “Festival del Nerd”, svolto tra via Oberdan e via Dante, con la chiusura al traffico di quest’ultima per quattro giorni. Alcuni residenti hanno lamentato l’impossibilità di raggiungere le proprie abitazioni in auto.

Altro tema caldo è quello dell’inquinamento acustico: secondo le segnalazioni, diversi locali supererebbero i limiti consentiti per volume e orari della musica. Preoccupazione anche per la presunta vendita di alcolici ai minori, fenomeno che contribuirebbe a risse, aggressioni ed episodi di violenza.

Durante il dibattito, il referente del comitato di via Dante ha denunciato l’invio di diversi esposti al Comune rimasti, a suo dire, senza risposta.

Al termine dell’assemblea, il comitato ha annunciato la preparazione di un nuovo esposto ufficiale sulla malamovida, che sarà consegnato sia al Comune di Foggia sia alla Procura della Repubblica.

Fonte: FoggiaToday.it

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