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Home // Cronaca // Manfredonia, carport fotovoltaico al Porto Turistico: avviso pubblico dell’Autorità portuale

PORTO TURISTICO Manfredonia, carport fotovoltaico al Porto Turistico: avviso pubblico dell’Autorità portuale

L’istanza riguarda l’installazione di un carport con impianto fotovoltaico sulla copertura, nell’area adibita a parcheggio del Porto Turistico

Manfredonia, carport fotovoltaico al Porto Turistico: avviso pubblico dell’Autorità portuale

“Marina del Gargano” di Manfredonia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha pubblicato un avviso relativo alla richiesta presentata da Gespo S.r.l. per il rilascio di un atto formale suppletivo e della contestuale Autorizzazione Unica ZES.

L’istanza riguarda l’installazione di un carport con impianto fotovoltaico sulla copertura, nell’area adibita a parcheggio del Porto Turistico “Marina del Gargano” di Manfredonia.

L’avviso resterà depositato per 45 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio online dell’Autorità portuale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Eventuali osservazioni o opposizioni potranno essere presentate entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione.

Responsabile del procedimento è l’ingegner Leonardo Trentadue, responsabile dell’Ufficio Demanio e Lavoro Portuale del Dipartimento Esercizio Porti di Manfredonia, Barletta e Termoli.

A cura di Michele Solatia.

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