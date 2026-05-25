L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha pubblicato un avviso relativo alla richiesta presentata da Gespo S.r.l. per il rilascio di un atto formale suppletivo e della contestuale Autorizzazione Unica ZES.

L’istanza riguarda l’installazione di un carport con impianto fotovoltaico sulla copertura, nell’area adibita a parcheggio del Porto Turistico “Marina del Gargano” di Manfredonia.

L’avviso resterà depositato per 45 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio online dell’Autorità portuale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Eventuali osservazioni o opposizioni potranno essere presentate entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione.

Responsabile del procedimento è l’ingegner Leonardo Trentadue, responsabile dell’Ufficio Demanio e Lavoro Portuale del Dipartimento Esercizio Porti di Manfredonia, Barletta e Termoli.

A cura di Michele Solatia.