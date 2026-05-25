MANFREDONIA – Da dipendenti licenziati a imprenditori capaci di rilanciare uno storico stabilimento industriale. A Manfredonia prende forma il progetto di Coopla Green, la cooperativa nata dall’esperienza del worker buyout che ha consentito agli ex lavoratori della Dopla di rilevare e riaprire il sito produttivo chiuso nel 2023 dopo la crisi legata alla normativa europea sulla plastica monouso.

L’iniziativa rappresenta uno dei casi più significativi di riconversione industriale nel Mezzogiorno e punta a coniugare occupazione, innovazione e sostenibilità ambientale.

Dopo il licenziamento di 67 dipendenti, alcuni ex lavoratori hanno deciso di investire direttamente nel futuro dell’azienda, acquisendo gli impianti e trasformandosi in soci imprenditori. La nuova società produrrà stoviglie e articoli monouso in plastica e bioplastica certificata, con particolare attenzione ai materiali riciclati, riciclabili e compostabili. “Oggi non celebriamo solo una riapertura, ma un nuovo inizio”, ha dichiarato Giovanni Guerra, presidente di Coopla Green. “Abbiamo attraversato mesi difficili, ma abbiamo scelto di restare, investendo su noi stessi e sul territorio”.

Investimento da 3,5 milioni per il rilancio

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, la cooperativa ha avviato un piano di rilancio industriale da 3,5 milioni di euro, con l’obiettivo di rendere il sito produttivo competitivo nel settore delle produzioni sostenibili. L’amministratore delegato Matteo Robustelli ha spiegato che molte delle linee produttive esistenti potranno essere riconvertite alle nuove lavorazioni attraverso adattamenti tecnologici e l’utilizzo di materie prime innovative.

Il progetto è stato sostenuto da Legacoop Puglia, Coopfond, Fin4Coop, Banca Etica, Mps e Cooperazione Finanza Impresa (Cfi), che ha concesso finanziamenti agevolati e partecipazioni a supporto della cooperativa. Determinante anche il contributo degli stessi lavoratori, che hanno investito parte delle indennità Naspi per consentire la ripartenza dell’attività.

Il caso Coopla Green viene indicato come uno degli esempi più concreti di worker buyout nel Sud Italia, un modello ancora poco diffuso ma sempre più considerato una possibile risposta alle crisi industriali. “La riapertura degli stabilimenti di Manfredonia rappresenta un risultato straordinario”, ha dichiarato Carmelo Rollo, presidente di Legacoop Puglia. “Questa esperienza dimostra come il worker buyout possa salvaguardare lavoro, competenze e dignità”.

All’inaugurazione dello stabilimento era presente anche il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, che ha sottolineato il valore simbolico e sociale dell’iniziativa. “Questi lavoratori hanno trasformato la transizione ecologica da penalizzazione a opportunità di crescita”, ha affermato Decaro. “Hanno tutelato i loro posti di lavoro diventando imprenditori attraverso un percorso di cooperazione”.

Oggi Coopla Green dispone di un capitale sociale di 650mila euro e punta a restituire centralità industriale a Manfredonia attraverso un modello produttivo fondato su responsabilità sociale, innovazione e sostenibilità ambientale. Fonti: Euronews.it, Milano Finanza