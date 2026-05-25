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ANTONIO COTRUFO Manfredonia Futsal, Antonio Cotrufo nuovo direttore sportivo

Nel corso della carriera ha conquistato anche la Coppa Puglia e la promozione in C1 con la Futsal Donia, oltre a un’altra promozione con il San Ferdinando.

Antonio Cotrufo DS Manfredonia Futsal

Antonio Cotrufo DS Manfredonia Futsal

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Manfredonia Futsal riparte da una figura storica del futsal sipontino. Il club ha ufficializzato la nomina di Antonio Cotrufo come nuovo direttore sportivo in vista della stagione 2026/27.

Per Cotrufo si tratta di un ritorno in una realtà con cui ha scritto pagine importanti della storia sportiva locale. Con il Manfredonia Calcio a 5 ha disputato quindici campionati nazionali, dieci dei quali con la fascia di capitano, diventando uno dei simboli del futsal sipontino.

Nel corso della carriera ha conquistato anche la Coppa Puglia e la promozione in C1 con la Futsal Donia, oltre a un’altra promozione con il San Ferdinando.

Conclusa l’esperienza sul parquet, Cotrufo ha continuato il proprio percorso nel mondo del calcio e del futsal ricoprendo il ruolo di match analyst in Serie A con il Manfredonia C5 e, nell’ultima stagione, quello di videomaker del Manfredonia Calcio 1932 durante il campionato di Serie D.

La società punta ora sulla sua esperienza e sul forte legame con il territorio per costruire la rosa che affronterà il campionato regionale pugliese di Serie C2. Nei prossimi giorni saranno annunciati il nuovo allenatore, gli altri componenti dello staff tecnico e le date degli stage di selezione.

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