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Manfredonia, incendio nella notte in via Lucera: in fiamme alcune auto

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, incendio nella notte in via Lucera: in fiamme alcune auto

MANFREDONIA — Momenti di paura nella notte tra domenica e lunedì a Manfredonia, dove intorno alle ore 3 si è sviluppato un incendio in via Lucera che ha coinvolto alcune autovetture parcheggiate lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme ed evitare che il rogo potesse estendersi ad altri mezzi o alle abitazioni vicine. Presenti anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso e per la gestione della viabilità nella zona interessata.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella accidentale. Al momento non risultano persone ferite.

Diversi residenti della zona sarebbero stati svegliati dal forte odore di fumo e dal rumore provocato dalle esplosioni degli pneumatici.

Seguiranno eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.

1 commenti su "Manfredonia, incendio nella notte in via Lucera: in fiamme alcune auto"

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