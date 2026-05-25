“Scarico di acque non depurate dal depuratore di San Giovanni Rotondo, grave inquinamento nel Golfo di Manfredonia”, denuncia il Comandante Nazionale degli Ispettori Ambientali Territoriali Forestali CIVILIS e Consigliere Comunale di Manfredonia, Giuseppe Marasco.

Nel corso di un sopralluogo effettuato questa sera lungo la Strada Provinciale 28 al km 27+800, Marasco riferisce di aver documentato tramite video lo scarico di acque scure, nere e maleodoranti riconducibili al depuratore di San Giovanni Rotondo.

Secondo quanto segnalato, i reflui non adeguatamente trattati confluiscono in un canale che attraversa il territorio di San Marco in Lamis, raggiunge il Torrente Candelaro e infine sfocia nel Golfo di Manfredonia, in località Siponto.

“Non è la prima volta. Da anni denuncio questa situazione: chiamo ARPA, Prefettura e le autorità competenti, ma il problema persiste”, afferma Marasco, che parla di una criticità strutturale e reiterata nel tempo.

Il consigliere comunale evidenzia inoltre un possibile rischio sanitario e ambientale legato all’utilizzo delle acque del torrente in ambito agricolo: “Queste acque fognarie non trattate stanno avvelenando l’ecosistema del Candelaro e il nostro mare. È ancora più grave se si considera che lungo il corso del torrente sono presenti numerose motopompe utilizzate dagli agricoltori per irrigare pomodori, ortaggi e campi agricoli. Stiamo parlando di cibo che finisce sulle nostre tavole”.

Marasco sottolinea la necessità di un trattamento completo delle acque in uscita dagli impianti di depurazione: “È inaccettabile. Le acque in uscita dai depuratori devono essere depurate al 100%. Devono poter essere riutilizzate in agricoltura in sicurezza o, se scaricate a mare, non devono rappresentare un pericolo per l’ambiente e per la salute pubblica”.

Nel suo intervento richiama anche il proprio ruolo istituzionale: “In qualità di Comandante Nazionale degli Ispettori Ambientali Territoriali Forestali CIVILIS e Consigliere Comunale di Manfredonia, ho il dovere di tutelare la salute dei cittadini, il nostro mare e il territorio della Capitanata”.

Annuncia infine ulteriori azioni formali: “Pubblico oggi il video su Facebook perché la trasparenza è l’unica arma che abbiamo contro il silenzio e l’indifferenza. Domani mattina invierò una PEC formale a tutte le autorità competenti affinché intervengano con urgenza e accertino le responsabilità. Non mi fermerò. Continuerò a lottare ogni giorno per la difesa dell’ambiente e per il diritto dei cittadini di Manfredonia e della Capitanata a vivere in un territorio sano”.