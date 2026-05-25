“Scarico di acque non depurate dal depuratore di San Giovanni Rotondo, grave inquinamento nel Golfo di Manfredonia”, denuncia il Comandante Nazionale degli Ispettori Ambientali Territoriali Forestali CIVILIS e Consigliere Comunale di Manfredonia, Giuseppe Marasco.
Nel corso di un sopralluogo effettuato questa sera lungo la Strada Provinciale 28 al km 27+800, Marasco riferisce di aver documentato tramite video lo scarico di acque scure, nere e maleodoranti riconducibili al depuratore di San Giovanni Rotondo.
Secondo quanto segnalato, i reflui non adeguatamente trattati confluiscono in un canale che attraversa il territorio di San Marco in Lamis, raggiunge il Torrente Candelaro e infine sfocia nel Golfo di Manfredonia, in località Siponto.
“Non è la prima volta. Da anni denuncio questa situazione: chiamo ARPA, Prefettura e le autorità competenti, ma il problema persiste”, afferma Marasco, che parla di una criticità strutturale e reiterata nel tempo.
Il consigliere comunale evidenzia inoltre un possibile rischio sanitario e ambientale legato all’utilizzo delle acque del torrente in ambito agricolo: “Queste acque fognarie non trattate stanno avvelenando l’ecosistema del Candelaro e il nostro mare. È ancora più grave se si considera che lungo il corso del torrente sono presenti numerose motopompe utilizzate dagli agricoltori per irrigare pomodori, ortaggi e campi agricoli. Stiamo parlando di cibo che finisce sulle nostre tavole”.
Marasco sottolinea la necessità di un trattamento completo delle acque in uscita dagli impianti di depurazione: “È inaccettabile. Le acque in uscita dai depuratori devono essere depurate al 100%. Devono poter essere riutilizzate in agricoltura in sicurezza o, se scaricate a mare, non devono rappresentare un pericolo per l’ambiente e per la salute pubblica”.
Nel suo intervento richiama anche il proprio ruolo istituzionale: “In qualità di Comandante Nazionale degli Ispettori Ambientali Territoriali Forestali CIVILIS e Consigliere Comunale di Manfredonia, ho il dovere di tutelare la salute dei cittadini, il nostro mare e il territorio della Capitanata”.
Annuncia infine ulteriori azioni formali: “Pubblico oggi il video su Facebook perché la trasparenza è l’unica arma che abbiamo contro il silenzio e l’indifferenza. Domani mattina invierò una PEC formale a tutte le autorità competenti affinché intervengano con urgenza e accertino le responsabilità. Non mi fermerò. Continuerò a lottare ogni giorno per la difesa dell’ambiente e per il diritto dei cittadini di Manfredonia e della Capitanata a vivere in un territorio sano”.
10 commenti su "Manfredonia, Marasco denuncia sversamenti non depurati nel Candelaro: “Grave inquinamento nel Golfo di Manfredonia”"
Caro Marasco … se hai le palle devi dire alle associazioni locali (manfredoniane) che questa è MAFIA !! E di questo devono parlare di queste merde di amministratori di questi enti che permettono di fare questo …questa è “ECOMAFIA” !!!
Vergognoso. Sono anni che si parla di questo sversamento e nessuno muove un dito. Grazie Consigliere Marasco per non mollare e per documentare tutto. ARPA e Regione Puglia devono rispondere subito.
Se queste acque finiscono sui campi di pomodori e ortaggi, il problema non è più solo ambientale ma diventa sanitario. Stiamo mangiando veleno? Servono analisi immediate su terreni e prodotti agricoli.
Depurate al 100%” dovrebbe essere la normalità, non una richiesta. Piena solidarietà, il Golfo di Manfredonia e il Candelaro non possono diventare la fogna di nessuno. Attendiamo la PEC e gli interventi.
Situazione gravissima e reiterata. Oltre alla PEC, sarebbe utile che ARPA Puglia pubblicasse subito i dati degli ultimi campionamenti sul Candelaro e allo sbocco a mare di Siponto. I cittadini hanno diritto di sapere
Il nodo è strutturale: se il depuratore di San Giovanni Rotondo non è adeguato, va commissariato e rifatto. La Regione deve stanziare fondi PNRR. Non bastano più le multe, servono gli impianti
Le motopompe lungo il torrente sono un rischio enorme per la filiera agroalimentare della Capitanata. ASL e NOE dovrebbero fare controlli a tappeto sulle aziende che irrigano da lì e bloccare subito l’uso di quelle acque. GIUSEPPE MARASCO
Da manfredoniano sono stanco. Il nostro mare ogni estate paga il prezzo di questa gestione. Siponto è bandiera blu? Con questi scarichi come facciamo? Grazie Marasco per darci voce, non sei solo.
Chi tutela gli agricoltori onesti? Se l’acqua è inquinata loro sono le prime vittime, perché poi nessuno compra più i prodotti della zona. Serve chiarezza e serve in fretta, per l’ambiente e per l’economia.
Condividiamo tutti questo video. La trasparenza è l’unica arma, come dice Marasco. Se le istituzioni non intervengono, che almeno lo sappiano tutti. Il silenzio uccide il nostro territorio.
Basta chiacchiere. Domani PEC, oggi condivisione massima e richiesta di un tavolo urgente in Prefettura con tutti i sindaci del Candelaro. La Capitanata si deve far sentire unita.