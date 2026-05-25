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Home // Economia // Manfredonia, operai licenziati riaprono l’azienda. Decaro: “Hanno tutelato i loro posti di lavoro diventando imprenditori”

MANFREDONIA DECARO Manfredonia, operai licenziati riaprono l’azienda. Decaro: “Hanno tutelato i loro posti di lavoro diventando imprenditori”

A Manfredonia è stata inaugurata ufficialmente Coopla Green, la cooperativa nata dall’iniziativa di alcuni ex dipendenti della Dopla

Manfredonia, operai licenziati riaprono l’azienda. Decaro: “Hanno tutelato i loro posti di lavoro diventando imprenditori”

Coopla Green SNC - PH: StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Economia // Manfredonia //

Da lavoratori licenziati a imprenditori di sé stessi. A Manfredonia è stata inaugurata ufficialmente Coopla Green, la cooperativa nata dall’iniziativa di alcuni ex dipendenti della Dopla, azienda specializzata nella produzione di stoviglie monouso in plastica, chiusa nel 2023 dopo il licenziamento di tutti i 67 lavoratori.

Sono stati 25 ex operai a scegliere di ripartire, fondando una nuova realtà produttiva dedicata alla realizzazione di materiali in bioplastica certificata, grazie anche agli strumenti previsti dalla normativa e al supporto economico di Legacoop Puglia.

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha elogiato il coraggio dei lavoratori: “Siamo orgogliosi di questi lavoratori, la Puglia è orgogliosa perché con determinazione e con impegno e soprattutto con tanto coraggio hanno deciso di occuparsi della loro azienda. Hanno tutelato i loro posti di lavoro, diventando loro imprenditori, attraverso un percorso di cooperazione”.

Decaro ha poi sottolineato anche il valore ambientale del progetto: “È anche un percorso legato alla sostenibilità, perché qui vengono prodotti elementi che sono legati alla tutela dell’ambiente. Hanno visto la sostenibilità ecologica, l’ambiente non come una penalizzazione ma come una opportunità per crescere e diventare competitivi anche sul mercato”.

Per il governatore regionale, questa esperienza rappresenta un esempio concreto di rinascita: “Per noi è importante essere qui oggi a dimostrazione del fatto che quando uno può sognare qualcosa, quelle cose poi si possono fare”.

Soddisfazione anche nelle parole del presidente di Coopla Green, Giovanni Guerra, che ha definito l’apertura della cooperativa come l’inizio di una nuova fase: “Oggi non celebriamo solo una riapertura, ma un nuovo inizio. Abbiamo attraversato mesi difficili, ma abbiamo scelto di restare, di investire su noi stessi e sul territorio”.

Coopla Green nasce con l’obiettivo di coniugare lavoro, innovazione e sostenibilità, puntando su produzioni sempre più attente all’ambiente e su un modello industriale capace di durare nel tempo”, ha concluso Guerra.

Lo riporta ansa.it.

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