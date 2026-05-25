Manfredonia, Welfare Days: ASL Foggia porta prevenzione e servizi ginecologici in Largo Diomede

ASL Foggia parteciperà alla seconda edizione dei Welfare Days, in programma a Manfredonia il 27 e 28 maggio 2026, con iniziative dedicate alla prevenzione oncologica femminile e alla promozione dei nuovi servizi ginecologici attivati presso il Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis.

Il 27 maggio, dalle 17 alle 20, in Largo Diomede, sarà presente il Pap Mobile, dove le donne tra i 25 e i 64 anni potranno aderire gratuitamente allo screening della cervice uterina. Per effettuare il test sarà necessaria la tessera sanitaria. L’accesso sarà libero o tramite prenotazione via QR code, email o numero verde.

Sempre in Largo Diomede, il 27 e 28 maggio, ASL Foggia allestirà uno stand informativo dedicato agli ambulatori ginecologici ad alta specializzazione: sterilità, endometriosi, fibromi uterini, chirurgia ginecologica preventiva, assistenza per donne migranti e vittime di tratta, screening di secondo livello, ecografia morfologica e test combinato del primo trimestre.

L’iniziativa punta a rafforzare l’assistenza territoriale e a offrire risposte sanitarie qualificate alle donne del territorio di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta.

A cura di Michele Solatia.