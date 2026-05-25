Numeri, logica e talento hanno animato la Maths Challenge 2025-2026, la competizione scientifica che ha riunito alcuni tra gli studenti più brillanti della provincia di Foggia e dei territori limitrofi. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, dall’associazione Mathesis Foggia e sostenuta dalla Fondazione dei Monti Uniti, ha premiato le eccellenze scolastiche con una partecipazione da record.

L’edizione appena conclusa si è distinta per l’elevato numero di studenti coinvolti, confermando il crescente interesse verso le discipline Stem. Sono stati infatti oltre 300 gli alunni del quarto e quinto anno che hanno preso parte alle prove di logica, algebra e geometria, affrontando semifinali e finalissima in presenza. Alla competizione hanno aderito scuole provenienti non solo dalla Capitanata, ma anche dalle province di Taranto e della BAT.

A imporsi nella classifica generale è stata Sara Squarcella Gorgoglione, studentessa della classe quarta dell’Itt “Luigi Di Maggio” di San Giovanni Rotondo, che ha conquistato il primo posto assoluto con 145 punti, superando tutti gli altri concorrenti.

Sul secondo gradino del podio si è classificato Nicola De Leo, studente del Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia, autore di una prova da 126 punti. Il terzo posto, invece, è stato condiviso in ex aequo da Sara Baratto, dell’Itet “Notarangelo Rosati – Giannone Masi” di Foggia, e Gaia Stanchi, del Liceo “Lanza Perugini” di Foggia, entrambe ferme a 125 punti.

Oltre alla classifica assoluta, la Maths Challenge ha voluto valorizzare anche i migliori studenti di ogni istituto partecipante, riconoscendo l’impegno dei ragazzi, dei docenti referenti e dei dirigenti scolastici coinvolti nel progetto.

Tra i vincitori dei singoli istituti figurano Giuseppe De Gregorio per l’Itet “Blaise Pascal” di Foggia, Stefano Fatibene per l’Itt “Altamura Da Vinci”, Martina Vece per il Liceo Scientifico “Marconi”, Giovanni Del Grosso dell’Iis “Adriano Olivetti” di Orta Nova, Matteo Gabriele Ciuffreda dell’Iiss “Gian Tommaso Giordani” di Monte Sant’Angelo, Alessandra Ivascau dell’Ites “Fraccacreta” di San Severo e Gerardo Totaro del Liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia, insieme a numerosi altri studenti provenienti da tutta la provincia e dai territori limitrofi.

L’ottima riuscita della manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni scolastiche, università e associazioni scientifiche del territorio. Un riconoscimento particolare è stato rivolto alla Mathesis Foggia per il costante impegno nella diffusione della cultura matematica, al Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia per l’ospitalità e il supporto scientifico e alla Fondazione dei Monti Uniti, il cui sostegno continua a rappresentare un punto di riferimento per la valorizzazione del merito e della formazione delle nuove generazioni in Capitanata.

Lo riporta foggiatoday.it.