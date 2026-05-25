L’Esame di Stato 2026 si avvicina e il toto-tracce per la Tipologia C, il tema di attualità, entra nel vivo. Per molti studenti questa prova rappresenta un’ancora di salvezza rispetto all’analisi del testo, ma richiede comunque capacità critica, chiarezza argomentativa e collegamenti interdisciplinari efficaci, utili anche per il colloquio orale.
Ecco i sei grandi temi di attualità più probabili su cui concentrarsi subito, con indicazioni su come svilupparli e come collegarli alle materie.
Intelligenza artificiale ed etica digitale: tra progresso e responsabilità
L’Intelligenza Artificiale è ormai parte della vita quotidiana e apre interrogativi su lavoro, creatività e informazione.
Per sviluppare il tema è fondamentale evitare estremismi e adottare un approccio critico e bilanciato, concentrandosi sul rapporto tra tecnologia ed etica, oltre che sulla responsabilità umana nel controllo degli algoritmi.
Collegamenti possibili:
- Filosofia e Storia: Rivoluzione industriale e alienazione
- Letteratura: Futurismo e Luigi Pirandello, con il confronto tra identità e “maschere” digitali
Crisi climatica e transizione energetica: ambiente e memoria di Chernobyl
La crisi climatica resta uno dei temi centrali del dibattito globale. Il 40° anniversario di Chernobyl (1986) rafforza la dimensione storica del rischio tecnologico.
Nel tema è utile parlare di sviluppo sostenibile e giustizia climatica, evidenziando le disuguaglianze globali legate all’ambiente.
Collegamenti possibili:
- Letteratura: Leopardi e la natura “matrigna”
- San Francesco e il Cantico delle creature
- Scienze: nucleare, rinnovabili ed emissioni
Democrazia e diritti civili: 80 anni della Repubblica
Il 2026 segna gli 80 anni della Repubblica Italiana e del suffragio universale.
Il tema potrebbe concentrarsi sulla fragilità della democrazia, sulla partecipazione civica e sul ruolo della Costituzione come garanzia di libertà.
Collegamenti possibili:
- Storia: Assemblea Costituente e Resistenza
- Letteratura: Calvino e la narrativa resistenziale, Dario Fo e l’impegno civile
Sicurezza globale e geopolitica: eredità dell’11 settembre
A 25 anni dagli attentati dell’11 settembre, il tema della sicurezza globale resta centrale.
Il focus può essere sull’equilibrio tra sicurezza e libertà, sul controllo sociale e sulla nascita di nuove tensioni geopolitiche.
Collegamenti possibili:
- Filosofia: Hobbes, Locke e Hannah Arendt
- Letteratura straniera: George Orwell e il controllo in 1984
Salute mentale e benessere psicologico: la società della performance
La salute mentale è diventata una priorità sociale, soprattutto tra i giovani.
Il tema può affrontare ansia da prestazione, social media e isolamento, evitando toni vittimistici e puntando invece su una riflessione critica sul concetto di successo.
Collegamenti possibili:
- Letteratura: Svevo, Montale, Alda Merini
- Filosofia e scienze umane: Freud e Bauman
Globalizzazione e migrazioni: identità e confini
Il fenomeno migratorio e la globalizzazione restano centrali nel dibattito contemporaneo.
Il tema può esplorare il concetto di cittadinanza globale, tra opportunità e criticità, anche attraverso il confronto tra passato e presente.
Collegamenti possibili:
- Letteratura: Ungaretti e Pascoli
- Storia e geografia: migrazioni storiche e contemporanee, Schengen
Come fare un tema di attualità perfetto (Tipologia C)
Una struttura efficace prevede:
- Introduzione con aggancio a un fatto o citazione
- Tesi chiara
- Argomentazioni con esempi e dati
- Antitesi e confutazione (consigliata)
- Conclusione aperta e riflessiva
Il vero segreto: collegare scritto e orale
Il modo migliore per ottenere un buon risultato è creare un filo unico tra tema e colloquio orale. Un argomento ben strutturato nella prova scritta può diventare la base perfetta per aprire l’orale e dimostrare sicurezza, maturità e visione interdisciplinare.
Lo riporta studenti.it.