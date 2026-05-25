L’Esame di Stato 2026 si avvicina e il toto-tracce per la Tipologia C, il tema di attualità, entra nel vivo. Per molti studenti questa prova rappresenta un’ancora di salvezza rispetto all’analisi del testo, ma richiede comunque capacità critica, chiarezza argomentativa e collegamenti interdisciplinari efficaci, utili anche per il colloquio orale.

Ecco i sei grandi temi di attualità più probabili su cui concentrarsi subito, con indicazioni su come svilupparli e come collegarli alle materie.

Intelligenza artificiale ed etica digitale: tra progresso e responsabilità

L’Intelligenza Artificiale è ormai parte della vita quotidiana e apre interrogativi su lavoro, creatività e informazione.

Per sviluppare il tema è fondamentale evitare estremismi e adottare un approccio critico e bilanciato, concentrandosi sul rapporto tra tecnologia ed etica, oltre che sulla responsabilità umana nel controllo degli algoritmi.

Collegamenti possibili:

Filosofia e Storia: Rivoluzione industriale e alienazione

Letteratura: Futurismo e Luigi Pirandello, con il confronto tra identità e “maschere” digitali

Crisi climatica e transizione energetica: ambiente e memoria di Chernobyl

La crisi climatica resta uno dei temi centrali del dibattito globale. Il 40° anniversario di Chernobyl (1986) rafforza la dimensione storica del rischio tecnologico.

Nel tema è utile parlare di sviluppo sostenibile e giustizia climatica, evidenziando le disuguaglianze globali legate all’ambiente.

Collegamenti possibili:

Letteratura: Leopardi e la natura “matrigna”

San Francesco e il Cantico delle creature

Scienze: nucleare, rinnovabili ed emissioni

Democrazia e diritti civili: 80 anni della Repubblica

Il 2026 segna gli 80 anni della Repubblica Italiana e del suffragio universale.

Il tema potrebbe concentrarsi sulla fragilità della democrazia, sulla partecipazione civica e sul ruolo della Costituzione come garanzia di libertà.

Collegamenti possibili:

Storia: Assemblea Costituente e Resistenza

Letteratura: Calvino e la narrativa resistenziale, Dario Fo e l’impegno civile

Sicurezza globale e geopolitica: eredità dell’11 settembre

A 25 anni dagli attentati dell’11 settembre, il tema della sicurezza globale resta centrale.

Il focus può essere sull’equilibrio tra sicurezza e libertà, sul controllo sociale e sulla nascita di nuove tensioni geopolitiche.

Collegamenti possibili:

Filosofia: Hobbes, Locke e Hannah Arendt

Letteratura straniera: George Orwell e il controllo in 1984

Salute mentale e benessere psicologico: la società della performance

La salute mentale è diventata una priorità sociale, soprattutto tra i giovani.

Il tema può affrontare ansia da prestazione, social media e isolamento, evitando toni vittimistici e puntando invece su una riflessione critica sul concetto di successo.

Collegamenti possibili:

Letteratura: Svevo, Montale, Alda Merini

Filosofia e scienze umane: Freud e Bauman

Globalizzazione e migrazioni: identità e confini

Il fenomeno migratorio e la globalizzazione restano centrali nel dibattito contemporaneo.

Il tema può esplorare il concetto di cittadinanza globale, tra opportunità e criticità, anche attraverso il confronto tra passato e presente.

Collegamenti possibili:

Letteratura: Ungaretti e Pascoli

Storia e geografia: migrazioni storiche e contemporanee, Schengen

Come fare un tema di attualità perfetto (Tipologia C)

Una struttura efficace prevede:

Introduzione con aggancio a un fatto o citazione

Tesi chiara

Argomentazioni con esempi e dati

Antitesi e confutazione (consigliata)

Conclusione aperta e riflessiva

Il vero segreto: collegare scritto e orale

Il modo migliore per ottenere un buon risultato è creare un filo unico tra tema e colloquio orale. Un argomento ben strutturato nella prova scritta può diventare la base perfetta per aprire l’orale e dimostrare sicurezza, maturità e visione interdisciplinare.

Lo riporta studenti.it.