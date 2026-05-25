Michele De Giuseppe torna in Puglia: «Voglio mettere le mie conoscenze a disposizione del mio territorio»

Il fasanese Michele De Giuseppe, già noto nel 2023 come uno dei più giovani consulenti marketing a livello internazionale, ha deciso di tornare a concentrare la propria attività professionale sulle imprese del territorio pugliese, mettendo a frutto l’esperienza maturata con grandi realtà aziendali globali.

La scelta si concretizza con la pubblicazione di “Profitto Pugliese”, un manuale di marketing e vendite pensato specificamente per le piccole e medie imprese della Puglia, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per aumentare competitività e risultati economici.

Il volume nasce da un percorso di circa cinque anni di lavoro a contatto con multinazionali e brand internazionali, con fatturati superiori ai 100 milioni di euro e operativi in mercati europei, asiatici e nordamericani. Da questa esperienza, De Giuseppe ha elaborato un approccio che mira a rendere replicabili anche per le PMI strategie spesso associate alle grandi organizzazioni.

Il principio alla base del libro è chiaro: le tecniche di marketing delle grandi aziende non sono riservate a chi dispone di budget elevati, ma possono essere adattate anche alle realtà più piccole, che secondo l’autore rischiano altrimenti di rimanere indietro rispetto ai concorrenti più strutturati.

«Mi sono accorto di come ci siano migliaia di imprenditori e professionisti pugliesi con un ottimo prodotto ma che ottengono meno risultati in termini economici di concorrenti con un prodotto più scadente», ha dichiarato De Giuseppe. «Quello che cambia è come comunicano la loro offerta al mercato. Le strategie ed i processi che implementano: la Puglia ha imprenditori straordinari, voglio che competano alla pari. Per questo ho scritto questo manuale e sono pronto ad affiancare le eccellenze del mio territorio».

Il manuale è disponibile in formato digitale attraverso i canali social dell’autore, che continua a condividere contenuti e approfondimenti legati ai temi del marketing e dello sviluppo d’impresa sui principali social network.