Nel 139° anniversario della nascita di Padre Pio, Lucera ricorda il Santo di Pietrelcina e il suo chierichetto prediletto

A cura di Mary Giagnorjo

Lucera (FG), 25 maggio 2026 – Il 25 maggio 1887 nacque a Pietrelcina (BN) Padre Pio, il santo più famoso al mondo e uno dei personaggi religiosi più mediatici di tutti i tempi, sia in vita sia dopo la morte.

I gruppi di preghiera di tutto il mondo hanno festeggiato questa storica ricorrenza. Noi siamo andati a Lucera e vi raccontiamo una giornata intensa di fede e memoria, dedicata anche al suo prediletto chierichetto Nicola Palladino, che ha recentemente compiuto 87 anni di vita trascorsi all’ombra spirituale di Padre Pio a San Giovanni Rotondo.

Nicola Palladino, nato il 22 maggio 1939 a San Giovanni Rotondo, ex impiegato del Poligrafico dello Stato di Foggia, negli ultimi mesi ha suscitato attenzione per le sue preghiere considerate efficaci nel produrre grazie e consolazioni spirituali. Padre Pio gli disse quando Nicola era ancora bambino: «Ricorda… io ti starò sempre vicino». E, secondo chi lo conosce, il Santo non lo avrebbe mai lasciato solo, accompagnandolo lungo tutta la vita.

Davanti alla statua di Padre Pio, nei pressi della Chiesa del Carmine, si è svolto l’annuale incontro di preghiera del gruppo locale dedicato al Santo, animato dal diacono Gianfranco Grasso. La celebrazione è iniziata alle ore 16 con la recita del Rosario, secondo l’indicazione che Padre Pio dava a tutti i suoi figli spirituali.

Un dono speciale è giunto ai partecipanti grazie a Giuseppe Saldutto, vice presidente dell’Associazione “Pro Padre Pio – L’Uomo della Sofferenza” di Torino, che ha distribuito alcuni oggetti sacri raffiguranti la Madonna di Lourdes e la Madonna di Fatima. Al diacono Gianfranco Grasso, Saldutto ha inoltre donato il libro su Padre Pio scritto dal lucerino Gennaro Preziuso, fondatore dei primi gruppi di preghiera di Padre Pio a Lucera, la cui memoria è ricordata anche da una targa commemorativa cittadina.

Giuseppe Saldutto ha poi raccontato il profondo legame con Nicola Palladino, suo caro amico dal 2012, anno in cui si conobbero parlando del rapporto tra Lucio Dalla – amico d’infanzia di Palladino – e Padre Pio. Da allora hanno condiviso pellegrinaggi e partecipazioni televisive, tra cui alcune trasmissioni su Rai 2, come “I Fatti Vostri”, per raccontare la vicenda umana e spirituale del chierichetto del Santo cappuccino.

Al termine della preghiera, Gianfranco Grasso ha distribuito ai presenti alcune immaginette sacre di Padre Pio e ha ricordato che proprio il 25 maggio Lucera celebra anche il 39° anniversario della visita di San Giovanni Paolo II alla città, avvenuta il 25 maggio 1987, oltre al 40° anniversario della canonizzazione di San Francesco Antonio Fasani, detto “Padre Maestro”, proclamato santo il 13 aprile 1986 da Papa Giovanni Paolo II. Quest’anno ricorrono inoltre i 70 anni dalla fondazione della Casa Sollievo della Sofferenza.

Tutti i presenti hanno infine recitato un’Ave Maria per Nicola Palladino, affinché continui ad avere forza, pazienza e volontà nel sostenere spiritualmente le tante persone che si rivolgono a lui chiedendo preghiere e conforto.

A conclusione della giornata, Gianfranco Grasso, Giuseppe Saldutto e Gabriella hanno passeggiato nel centro storico di Lucera. Durante il percorso, Grasso ha ricordato la figura di Genoveffa De Troia, amica e contemporanea di Padre Pio, nata a Lucera il 21 dicembre 1887 e morta a Foggia l’11 dicembre 1949.

Secondo Saldutto, la vera casa natale di Genoveffa De Troia, situata in Vico Pergola, traversa dell’attuale via a lei dedicata, non sarebbe ancora adeguatamente valorizzata nella memoria storica cittadina. «Ci vorrebbe almeno una targa commemorativa», ha affermato, «per ricordare il luogo natale di una donna sofferente e profondamente spirituale, morta a soli 62 anni».

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