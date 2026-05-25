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Home // 5 Reali Siti // Ordona, scrutinio in corso: Adalgisa La Torre avanti con il 57,71% (confermata sindaca)

LA TORRE SINDACA Ordona, scrutinio in corso: Adalgisa La Torre avanti con il 57,71% (confermata sindaca)

Nella precedente tornata elettorale Adalgisa La Torre, sostenuta dalla lista Insieme per Ordona, aveva ottenuto il 53,47% dei voti

AUTORE:
Daniela Iannuzzi
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
5 Reali Siti // Cerignola //

Prosegue lo scrutinio nel comune di Ordona, sede del sito archeologico di Herdonia.

Alle ore 19.30 risulta scrutinata una sezione su due. In vantaggio Adalgisa La Torre con il 57,71% delle preferenze, davanti a Serafina Maria Concetta Stella ferma al 42,29%.

Nella precedente tornata elettorale Adalgisa La Torre, sostenuta dalla lista Insieme per Ordona, aveva ottenuto il 53,47% dei voti, mentre Serafina Maria Concetta Stella, candidata con Ordona Moderna, si era fermata al 46,53%.

Per quanto riguarda l’affluenza, le elezioni comunali 2026 hanno fatto registrare una partecipazione dell’81,41%, dato sostanzialmente in linea con quello del 2022, quando votò l’81,51% degli aventi diritto.

Dati provvisori

  • Elettori: 1.076
  • Votanti: 848 (78,81%)
  • Schede nulle: 13
  • Schede bianche: 5
  • Schede contestate: 0

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