Prosegue lo scrutinio nel comune di Ordona, sede del sito archeologico di Herdonia.
Alle ore 19.30 risulta scrutinata una sezione su due. In vantaggio Adalgisa La Torre con il 57,71% delle preferenze, davanti a Serafina Maria Concetta Stella ferma al 42,29%.
Nella precedente tornata elettorale Adalgisa La Torre, sostenuta dalla lista Insieme per Ordona, aveva ottenuto il 53,47% dei voti, mentre Serafina Maria Concetta Stella, candidata con Ordona Moderna, si era fermata al 46,53%.
Per quanto riguarda l’affluenza, le elezioni comunali 2026 hanno fatto registrare una partecipazione dell’81,41%, dato sostanzialmente in linea con quello del 2022, quando votò l’81,51% degli aventi diritto.
Dati provvisori
- Elettori: 1.076
- Votanti: 848 (78,81%)
- Schede nulle: 13
- Schede bianche: 5
- Schede contestate: 0