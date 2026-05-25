Orsara di Puglia rende omaggio con commozione a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, scomparso nelle scorse ore e ricordato da istituzioni, amici e mondo della cultura gastronomica. Il legame tra Petrini e il borgo dei Monti Dauni era profondo, costruito nel tempo attraverso incontri, progetti condivisi e una comune visione legata alla valorizzazione del territorio e delle tradizioni contadine.

A ricordarlo con emozione è il sindaco Mario Simonelli, che ha sottolineato il rapporto speciale instaurato tra il fondatore di Slow Food e la comunità orsarese: «Carlo Petrini qui a Orsara si sentiva come a casa sua. Apprezzava moltissimo la nostra cultura contadina, questa terra generosa, fatta di cose e di persone autentiche, con un legame profondo con l’agricoltura. Con lui iniziammo un percorso che ci portò a diventare una delle Cittaslow della Puglia».

Il primo cittadino ha poi ripercorso i numerosi incontri vissuti insieme, ricordando il valore umano e culturale dell’intellettuale piemontese: «Ci siamo incontrati tante volte. Fu un onore accoglierlo assieme a Peppe Zullo. L’Italia perde una persona illuminata, con una visione del mondo che ha anticipato molte questioni fondamentali sul futuro delle nostre comunità. Ciao Carlin, è stato un onore e un piacere conoscerti e vederti diventare un amico di Orsara di Puglia».

A esprimere il proprio cordoglio anche Peppe Zullo, chef orsarese e amico di lunga data di Petrini. I due si incontravano frequentemente durante l’anno e condividevano idee, progetti e una visione comune sul rapporto tra cibo, territorio e sostenibilità. Carlo Petrini aveva visitato Orsara di Puglia anche in occasione di una delle edizioni di “Appuntamento con la Daunia”, manifestazione organizzata annualmente proprio da Zullo.

Affidato ai social il saluto carico di affetto dello chef all’amico scomparso: «Carlin hai seminato utopia tutta la vita e hai dimostrato, ogni giorno, che si raccoglie realtà. Hai preso una parola semplice — cibo — e l’hai trasformata in un atto politico, culturale, civile. Hai convinto il mondo che mangiare bene non è un lusso, ma un diritto. Che la lentezza non è pigrizia, ma saggezza. Ho avuto il privilegio di conoscerti da vicino, di sedermi alla tua tavola, di ascoltarti parlare con quella passione che non si spegneva mai. Non eri solo un visionario, eri un amico. Grazie Carlin per aver dimostrato che i sogni, quando sono giusti e belli, diventano realtà».

Per Orsara di Puglia, la scomparsa di Carlo Petrini rappresenta la perdita di un amico autentico e di una figura capace di lasciare un segno profondo, non solo nel mondo dell’enogastronomia, ma anche nella costruzione di un modello culturale fondato su territorio, sostenibilità e comunità.