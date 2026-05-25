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Home // Cronaca // Palpeggia e insulta una 25enne in strada, poi aggredisce i carabinieri: arrestato 78enne

PERUGIA ARRESTATO Palpeggia e insulta una 25enne in strada, poi aggredisce i carabinieri: arrestato 78enne

È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per violenza sessuale un uomo di 78 anni, di origine irachena e già noto alle forze dell’ordine

Palpeggia e insulta una 25enne in strada, poi aggredisce i carabinieri: arrestato 78enne

Palpeggia e insulta una 25enne in strada, poi aggredisce i carabinieri: arrestato 78enne - Fonte Immagine: lanazione.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Cronaca // Primo piano //

È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per violenza sessuale un uomo di 78 anni, di origine irachena e già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver molestato una giovane donna in strada e di aver successivamente tentato di aggredire i carabinieri intervenuti sul posto.

L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte nei pressi della stazione ferroviaria di Fontivegge, a Perugia, dove i militari della Stazione dei Carabinieri di Perugia, supportati dagli operatori della Squadra di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio di Roma, erano impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Secondo quanto ricostruito, i carabinieri sarebbero intervenuti dopo aver sentito urla provenire da via della Ferrovia. Una volta raggiunto il luogo segnalato, i militari hanno trovato una studentessa italiana di 25 anni, la quale ha raccontato che, mentre stava camminando insieme alla sorella, sarebbe stata avvicinata da un uomo che l’avrebbe palpeggiata e insultata con espressioni offensive.

Il presunto responsabile sarebbe stato rintracciato poco distante dal luogo dei fatti. Durante le operazioni di identificazione, il 78enne avrebbe rivolto insulti anche ai carabinieri, tentando inoltre di strattonarli e colpirli al volto.

Dopo essere stato bloccato, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Il Giudice del Tribunale di Perugia ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Lo riporta leggo.it.

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