Processo assenteisti IPEOA Mattei, il Tribunale assolve gli imputati del rito ordinario: “il fatto non sussiste”

È stata depositata la sentenza relativa al procedimento sui presunti “assenteisti” dell’Istituto Alberghiero IPEOA “Mattei” di Vieste, una vicenda che negli ultimi anni aveva suscitato forte attenzione nel Gargano per il numero delle persone coinvolte e per il clamore mediatico generato dall’inchiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

Secondo quanto emerge dagli atti del procedimento penale, gli imputati che hanno scelto il rito ordinario sono stati assolti con formula piena. Diversa invece la posizione di coloro che avevano optato per il rito abbreviato oppure per la messa alla prova: per questi ultimi bisognerà attendere le ulteriori decisioni attese nelle prossime settimane.

Agli imputati venivano contestati, a vario titolo, i reati di cui agli articoli 81 e 640 comma 2 numero 1 del codice penale. Secondo l’impostazione accusatoria, i dipendenti coinvolti avrebbero attestato falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro presso l’IPEOA “Mattei” di Vieste attraverso un utilizzo irregolare del badge di servizio, inducendo così in errore il datore di lavoro pubblico e percependo indebitamente retribuzioni e indennità per ore ritenute non lavorate. Negli atti della Procura sono riportati numerosi prospetti con date, orari di uscita e rientro e presunti periodi di assenza non giustificata.

Imputati, legali

Nel procedimento figuravano: Claudia Guerra, nata a Vieste il 12 luglio 1975, difesa dall’avvocato Lucia Morena Daluiso del Foro di Foggia; Libera Della Malva, nata a Vieste il 30 agosto 1970, difesa dagli avvocati Maurizia Lina Sciuba e Armando Valeri del Foro di Sulmona; Michele Biancofiore, nato a San Giovanni Rotondo il 1° marzo 1984, difeso dall’avvocato Lucia Morena Daluiso; Cinzia Bonfitto, nata a San Marco in Lamis il 16 marzo 1981, difesa dall’avvocato Angelo Pio Gaggiano; Anna Calabrese, nata a Foggia il 10 giugno 1958, difesa dall’avvocato Lucia Morena Daluiso; Stefano Cardinale, nato ad Ariano Irpino il 30 aprile 1984, difeso dall’avvocato Guerino Gazzella; Gina Del Giudice, nata in Australia il 20 ottobre 1960, difesa dall’avvocato Giorgio De Laurentiis; Michele Delli Mutti, nato a Vieste il 27 maggio 1960, difeso dall’avvocato Angelo Pio Gaggiano; Orazio Guerra, nato a Monte Sant’Angelo il 27 novembre 1965, difeso dall’avvocato Michele Ferosi; Vincenzo Innangi, nato a Vieste il 25 settembre 1963, difeso dall’avvocato Antonio Scano; Nicola La Torre, nato a Vieste il 1° gennaio 1961, difeso dall’avvocato Domenico Casamassima; Claudio Lavella, nato a Vieste il 29 settembre 1977, difeso dall’avvocato Lucia Morena Daluiso; Michele Lopriore, nato a Vieste il 22 novembre 1977, difeso dall’avvocato Angelo Pio Gaggiano; Giacomina Mastromatteo, nata a Vieste il 27 luglio 1962, difesa dall’avvocato Angelo Pio Gaggiano; Michelina Pagano, nata a Vieste il 15 luglio 1965, difesa dall’avvocato Domenico Casamassima; Giannangelo Pecorelli, nato a Vieste il 1° marzo 1967, difeso dall’avvocato Lucia Morena Daluiso; Pasquale Pellegrino, nato in Germania il 13 giugno 1966, difeso dagli avvocati Maurizia Lina Sciuba e Armando Valeri; Michele Sancillo, nato a Vieste il 6 maggio 1968, difeso dall’avvocato Lucia Morena Daluiso;

Emelinda Santoro, nata a Monte Sant’Angelo il 24 ottobre 1975, difesa dall’avvocato Michele Ferosi; Leonardina Silvestri, nata a San Giovanni Rotondo il 1° maggio 1973, difesa dall’avvocato Lucia Morena Daluiso; Domenico Simone, nato a Zurigo il 26 dicembre 1967, difeso dall’avvocato Lucia Morena Daluiso; Loredana Tatalo, nata a San Giovanni Rotondo il 16 aprile 1982, difesa dall’avvocato Michele D’Angelico; Luigi Totaro, nato a Monte Sant’Angelo l’8 giugno 1970, difeso dall’avvocato Michele Ferosi; Martina Pesante, nata a San Giovanni Rotondo il 30 aprile 1997, difesa dall’avvocato Vincenzo Di Staso; Maurizio Pesante, nato a Manfredonia il 30 maggio 1973, difeso dall’avvocato Vincenzo Di Staso; Roberto Ese, nato a Manfredonia il 27 gennaio 1976, difeso dall’avvocato Vincenzo Di Staso; Michele Pio Cellamare, nato a San Giovanni Rotondo il 3 settembre 1987, difeso dall’avvocato Giuseppe Solitro;

Maria Giuseppa Chionchio, nata a Vieste il 6 novembre 1965, difesa dall’avvocato Lucia Morena Daluiso; Alessandro Conte, nato a Vieste il 3 luglio 1976, difeso dall’avvocato Luca Clemente; Barbara Ferri, nata a Vieste il 5 gennaio 1958, difesa dall’avvocato Lucia Morena Daluiso; Libera Maria Murgo, nata a Vieste l’8 luglio 1961, difesa dall’avvocato Lucia Morena Daluiso; Michele Principe, nato a Vieste il 23 settembre 1962, difeso dall’avvocato Lucia Morena Daluiso; Salvatore Santoro, nato a Vieste il 15 settembre 1959, difeso dall’avvocato Lucia Morena Daluiso; e la Gimar Società Cooperativa, con sede a Manfredonia, legalmente rappresentata da Martina Pesante e difesa dall’avvocato Vincenzo Di Staso.

Negli atti dell’accusa vengono riportate contestazioni dettagliate relative ai presunti periodi di assenza dal luogo di lavoro. A Claudia Guerra venivano contestate presunte assenze per un totale di 8 ore e 42 minuti; a Michele Biancofiore presunte assenze per oltre 80 ore complessive; a Cinzia Bonfitto 37 minuti; ad Anna Calabrese 7 ore e 42 minuti, oltre ad altre contestazioni contenute nei prospetti allegati all’inchiesta.

La sentenza depositata chiude dunque il capitolo relativo agli imputati che hanno affrontato il processo con rito ordinario, tutti assolti con formula piena. Restano invece ancora da definire le posizioni di coloro che avevano scelto il rito abbreviato o la messa alla prova, per i quali le decisioni giudiziarie sono attese nelle prossime settimane.