BARI – “In rete si trova di tutto”. Ed è vero. Tra tabelle vecchie, simulazioni fiscali non aggiornate e articoli che mischiano aliquote statali e regionali, capire quali siano le vere addizionali IRPEF regionali della Puglia nel 2025 sembra diventata un’impresa.
Nelle ultime settimane il tema è esploso anche dopo dichiarazioni e conferenze pubbliche del presidente Antonio Decaro.
Così abbiamo verificato direttamente le fonti ufficiali del Ministero dell’Economia e della Regione Puglia.
Le aliquote corrette della Regione Puglia nel 2025
Secondo gli elenchi aggiornati del Dipartimento delle Finanze e le tabelle fiscali 2025, la Regione Puglia applica queste aliquote dell’addizionale regionale IRPEF:
|Fascia di reddito
|Aliquota
|da 0 a 15.000 euro
|1,33%
|da 15.000 a 28.000 euro
|1,44%
|da 28.000 a 50.000 euro
|1,63%
|oltre 50.000 euro
|1,85%
Il problema nasce perché: alcuni siti riportano ancora le vecchie aliquote; altri confondono l’IRPEF nazionale con l’addizionale regionale; molte tabelle parlano del 2026; alcune simulazioni online non distinguono tra aliquota media e marginale. In più, molte Regioni italiane hanno modificato gli scaglioni dopo la riforma IRPEF nazionale a tre aliquote, mentre la Puglia ha mantenuto una struttura autonoma a quattro fasce.
Attenzione alla data: cosa cambia dal 1° giugno?
Qui c’è un altro equivoco.
Le addizionali regionali IRPEF non cambiano “dal 1° giugno” come una tariffa immediata, ma vengono applicate fiscalmente sull’anno d’imposta e trattenute progressivamente in busta paga o nel conguaglio fiscale. Per questo motivo molti contribuenti vedono differenze proprio a metà anno e pensano a una “nuova aliquota”, mentre spesso si tratta solo dell’adeguamento delle trattenute.
La Puglia resta comunque sotto le regioni fiscalmente più pesanti: Lazio e Campania arrivano fino al 3,33%; Toscana supera il 3,3% negli scaglioni alti; la Puglia si ferma all’1,85% massimo.
Riassunto definitivo:
- 0 – 15 mila euro → 1,33%
- 15 – 28 mila euro → 1,44%
- 28 – 50 mila euro → 1,63%
- oltre 50 mila euro → 1,85%
Sono queste, ad oggi, le aliquote regionali IRPEF della Puglia 2025 risultanti dagli elenchi aggiornati del MEF e delle banche dati fiscali consultate.