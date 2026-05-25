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IRPEF PUGLIA Puglia, caos sulle aliquote IRPEF regionali: ecco quali sono davvero quelle in vigore nel 2025

Nelle ultime settimane il tema è esploso anche dopo dichiarazioni e conferenze pubbliche del presidente Antonio Decaro.

DE CARO PUGLIA

DE CARO PUGLIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Foggia // Manfredonia //

BARI – “In rete si trova di tutto”. Ed è vero. Tra tabelle vecchie, simulazioni fiscali non aggiornate e articoli che mischiano aliquote statali e regionali, capire quali siano le vere addizionali IRPEF regionali della Puglia nel 2025 sembra diventata un’impresa.

Nelle ultime settimane il tema è esploso anche dopo dichiarazioni e conferenze pubbliche del presidente Antonio Decaro.

Così abbiamo verificato direttamente le fonti ufficiali del Ministero dell’Economia e della Regione Puglia.

Le aliquote corrette della Regione Puglia nel 2025

Secondo gli elenchi aggiornati del Dipartimento delle Finanze e le tabelle fiscali 2025, la Regione Puglia applica queste aliquote dell’addizionale regionale IRPEF:

Fascia di reddito Aliquota
da 0 a 15.000 euro 1,33%
da 15.000 a 28.000 euro 1,44%
da 28.000 a 50.000 euro 1,63%
oltre 50.000 euro 1,85%

Il problema nasce perché: alcuni siti riportano ancora le vecchie aliquote; altri confondono l’IRPEF nazionale con l’addizionale regionale; molte tabelle parlano del 2026; alcune simulazioni online non distinguono tra aliquota media e marginale. In più, molte Regioni italiane hanno modificato gli scaglioni dopo la riforma IRPEF nazionale a tre aliquote, mentre la Puglia ha mantenuto una struttura autonoma a quattro fasce.

Attenzione alla data: cosa cambia dal 1° giugno?

Qui c’è un altro equivoco.

Le addizionali regionali IRPEF non cambiano “dal 1° giugno” come una tariffa immediata, ma vengono applicate fiscalmente sull’anno d’imposta e trattenute progressivamente in busta paga o nel conguaglio fiscale. Per questo motivo molti contribuenti vedono differenze proprio a metà anno e pensano a una “nuova aliquota”, mentre spesso si tratta solo dell’adeguamento delle trattenute.

La Puglia resta comunque sotto le regioni fiscalmente più pesanti: Lazio e Campania arrivano fino al 3,33%; Toscana supera il 3,3% negli scaglioni alti; la Puglia si ferma all’1,85% massimo.

Riassunto definitivo:

  • 0 – 15 mila euro → 1,33%
  • 15 – 28 mila euro → 1,44%
  • 28 – 50 mila euro → 1,63%
  • oltre 50 mila euro → 1,85%

Sono queste, ad oggi, le aliquote regionali IRPEF della Puglia 2025 risultanti dagli elenchi aggiornati del MEF e delle banche dati fiscali consultate.

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