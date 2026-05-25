Re Manfredi celebra la cucina autentica nel cuore del porto di Manfredonia

MANFREDONIA – Paccheri fumanti, pomodorini freschi e ingredienti selezionati e lavorati direttamente in cucina: è questa la filosofia gastronomica di Re Manfredi Pub Ristorante Pizzeria, il locale situato in Via del Porto 16, che continua a conquistare clienti e appassionati della buona tavola con piatti dal gusto autentico e ricercato.

Nel menù del ristorante trovano spazio sapori intensi e preparazioni curate nei dettagli, pensate per valorizzare la tradizione mediterranea attraverso materie prime fresche e lavorazioni artigianali. Tra le proposte più apprezzate spiccano i paccheri con pomodorini freschi, simbolo di una cucina semplice ma capace di lasciare il segno.

L’atmosfera accogliente del locale, unita all’attenzione per la qualità e al servizio dedicato, rende Re Manfredi un punto di riferimento per chi desidera concedersi un pranzo o una cena all’insegna del gusto nel centro di Manfredonia.

Per prenotazioni è possibile contattare il numero 380 5930996.

📍 Re Manfredi Pub Ristorante Pizzeria

Via del Porto 16 – Manfredonia (FG)

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