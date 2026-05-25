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CUCINA AUTENTICA Re Manfredi celebra la cucina autentica nel cuore del porto di Manfredonia

Nel menù del ristorante trovano spazio sapori intensi e preparazioni curate nei dettagli, pensate per valorizzare la tradizione mediterranea attraverso materie prime fresche

Re Manfredi celebra la cucina autentica nel cuore del porto di Manfredonia

Re Manfredi celebra la cucina autentica nel cuore del porto di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Paccheri fumanti, pomodorini freschi e ingredienti selezionati e lavorati direttamente in cucina: è questa la filosofia gastronomica di Re Manfredi Pub Ristorante Pizzeria, il locale situato in Via del Porto 16, che continua a conquistare clienti e appassionati della buona tavola con piatti dal gusto autentico e ricercato.

Nel menù del ristorante trovano spazio sapori intensi e preparazioni curate nei dettagli, pensate per valorizzare la tradizione mediterranea attraverso materie prime fresche e lavorazioni artigianali. Tra le proposte più apprezzate spiccano i paccheri con pomodorini freschi, simbolo di una cucina semplice ma capace di lasciare il segno.

L’atmosfera accogliente del locale, unita all’attenzione per la qualità e al servizio dedicato, rende Re Manfredi un punto di riferimento per chi desidera concedersi un pranzo o una cena all’insegna del gusto nel centro di Manfredonia.

Per prenotazioni è possibile contattare il numero 380 5930996.

📍 Re Manfredi Pub Ristorante Pizzeria
Via del Porto 16 – Manfredonia (FG)

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