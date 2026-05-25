SAN GIOVANNI ROTONDO – Ridurre drasticamente i tempi tra il sospetto di un tumore al seno, la diagnosi definitiva e l’eventuale intervento chirurgico. È questo l’obiettivo del nuovo percorso di “Urgenza Senologica” attivato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, centro di riferimento sanitario del territorio e punto d’eccellenza per la cura delle patologie oncologiche.

Il nuovo servizio consentirà di completare l’intero iter clinico in appena due settimane, garantendo ai pazienti risposte rapide in una fase particolarmente delicata dal punto di vista medico ed emotivo.

Il percorso è rivolto a uomini e donne che abbiano riscontrato segnali sospetti come noduli mammari, secrezioni dal capezzolo o alterazioni cutanee e che necessitino di approfondimenti specialistici su indicazione del medico di famiglia.

L’accesso avverrà attraverso una prenotazione telefonica all’Onco Point della struttura sanitaria. Da lì, i pazienti saranno indirizzati direttamente alla Breast Unit, coordinata dal responsabile Luigi Ciuffreda, dove verranno programmati in tempi strettissimi esami diagnostici dedicati, tra cui ecografie e mammografie tridimensionali.

L’obiettivo è completare entro una settimana la prima fase di accertamenti. Qualora emergesse il sospetto di una neoplasia, il percorso proseguirà immediatamente con ulteriori indagini specialistiche, come biopsie, mammografie con mezzo di contrasto o risonanza magnetica mammaria.

Nel caso di conferma della patologia tumorale, l’intervento chirurgico verrà programmato entro il limite massimo di due settimane dal primo sospetto clinico.

Una tempistica che rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il tumore al seno, poiché consente di ridurre il rischio di progressione della malattia e aumenta le possibilità di ricorrere a interventi conservativi meno invasivi.

Ma il nuovo progetto punta anche ad alleggerire il peso psicologico che accompagna l’attesa della diagnosi. Ridurre i tempi significa infatti diminuire ansia, paura e incertezza per i pazienti e le loro famiglie.

Casa Sollievo della Sofferenza sottolinea inoltre il ruolo centrale della Breast Unit multidisciplinare, centro di eccellenza nato nel 2013 a San Giovanni Rotondo, che negli anni ha consolidato competenze e tecnologie avanzate nella prevenzione, diagnosi e cura del tumore mammario.

Un servizio che conferma ancora una volta il ruolo strategico della struttura sanitaria garganica nel panorama della sanità del Sud Italia. Lo riporta telesveva.it.