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SIMA ECOLOGIA San Severo proroga il servizio rifiuti: altri 80 mila euro alla Sima Ecologia in attesa della nuova gara

La Sima Ecologia, con sede a San Paolo di Civitate, era già stata incaricata nel febbraio 2025 per un periodo di dodici mesi.

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Lidya Colangelo - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
25 Maggio 2026
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – Il Comune di San Severo proroga il servizio di conferimento e valorizzazione di alcune tipologie di rifiuti differenziati e stanzia oltre 80 mila euro in favore della Sima Ecologia srl, società già affidataria del servizio. La decisione è contenuta nella determina dirigenziale numero 1124 del 20 maggio 2026 firmata dal dirigente dell’Area IV Lavori pubblici e Ambiente, Benedetto Di Lullo.

Il provvedimento riguarda il conferimento dei materiali classificati con i codici EER 20.01.11, 20.03.07 e 16.01.03, provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale. Si tratta di rifiuti per i quali il Comune non può interrompere il servizio, considerata la necessità di garantire continuità nella gestione del ciclo ambientale.

La Sima Ecologia, con sede a San Paolo di Civitate, era già stata incaricata nel febbraio 2025 per un periodo di dodici mesi. Successivamente il Comune aveva dovuto integrare l’impegno di spesa a fine 2025 a causa dell’aumento dei quantitativi conferiti.

Adesso l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare temporaneamente il rapporto in attesa della conclusione della nuova procedura di gara. Palazzo Celestini ha infatti avviato un’indagine di mercato preliminare per individuare il nuovo gestore del servizio, con affidamento previsto per due anni più eventuale proroga tecnica.

Nelle more della gara, il Comune ritiene “preminente” assicurare continuità al servizio di conferimento e valorizzazione dei rifiuti. Per questo motivo è stato disposto un nuovo impegno di spesa da 80.580,50 euro, Iva compresa al 10 per cento, imputato al capitolo dedicato alla selezione e pressatura della raccolta differenziata.

L’atto precisa che l’importo è di natura previsionale, poiché i costi effettivi dipendono dalla quantità e dalla tipologia di materiale realmente conferito nel corso dei mesi. Il servizio, infatti, varia in base all’andamento della raccolta differenziata e ai volumi trattati negli impianti autorizzati.

Il Comune ha inoltre confermato il CIG già utilizzato per il precedente affidamento e ribadito la regolarità contributiva della società incaricata, verificata attraverso Durc online.

Responsabile unico del procedimento è la funzionaria Lucia De Bonis, in servizio presso l’Area Qualità ambientale del Comune di San Severo.

La determina ha ottenuto il parere favorevole del settore economico-finanziario e la relativa copertura contabile, con registrazione dell’impegno sul bilancio 2026.

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